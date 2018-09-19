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23:00, 19 сентября 2018

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин завтра отправляется в Москву

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, он  передаст российской стороне данные по крушению Ил-20 в небе над Средиземным морем. Самолет радиоэлектронной разведки был сбит сирийской ракетой в понедельник вечером. Российские военные утверждают, что израильские истребители, наносившие удар по  сирийским правительственным силам, прикрылись российским воздушным судном. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих.

Комментарии

12

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stopkran1969 19 сентября 2018 | 23:08

Прикиньте размер этого упавшего монстра, что бы за ним спрятались истребители Израиля

michael_c 19 сентября 2018 | 23:16

Похоже , что с завтрашнего дня , историю со сбитым ИЛ-20 начнут "спускать на тормозах" , а через неделю вообще забудут ...

fig_vvam 20 сентября 2018 | 00:06

stopkran1969: Ну, учитывая что истребителей было 4 штуки и находились они в это время уже в Израиле, то монстр имел колоссальные размеры и при его падении море должно было выйти из берегов.

drgonish 19 сентября 2018 | 23:16

Ну, евреев обвинять бессмысленно. Факт умышленной подставы доказать нельзя. Минута маловато, конечно. Ну, а то, что спрятались..., ну не прикрывать же они должны были своими самолетами. История со сбитым Боингом на Украине один- в-один. Укры гонялись за ДНРовсеим СУ-25. Тот спрятался за Боингом. Дальше все все знают.

barky 19 сентября 2018 | 23:30

drgonish: кто не спрятался я не виноват

yan18 19 сентября 2018 | 23:37

drgonish: Какая минута? Снимки со спутников опубликованы в СМИ Израиля...Там момент пуляния по звездам-ПВО то ли Асада то ли МО России, и в это время самолетов ВВС Израиля уже не было над Сирией.Там видно что в момент удара ВВС -Ил был почти в 80 км от4рки F16 , и время ударов-22:00-22:10...
Сбили же ПВО Ил20-в 23:00...
Спустя почти час, как смылись Фантомы...
Еще смешнее-про ДНРовский Су-25 с шахтрером пилотом и трактористом штурманом-купленом в российском военторге...Вам бы-к психиатру?

fig_vvam 20 сентября 2018 | 00:15

drgonish: Трепло ты дешевое и тупая тварь. Также как и российские генералы.
Наврали какую-то безумную лажу.
Израильские самолеты вообще в этом районе не не были , а были на расстоянии 70 км от него, причем примерно за полчаса до того как сирийцы :?( сбили российский самолет.
А момент попадания ракеты в самолет они уже вообще в Израиле были.
Паника у россиянских генералов была из-зак того, что расчет был не сирийский, а российский.
Поэтому 10 часов молчали. Соображали кого обвинить.

ЗЫ. ты зачем явным идиотом притворяешься и службу позоришь, а тварь подлая?
Боинг летел на эшелоне 10200 м, а Су-25 выше7 км ни при каких условиях подняться не может.
Как он мог за Боингом спрятаться, только если сверху смотрели, да?
ты тварь зачем службу позоришь, чье подлое задание выполняешь?

alena01 19 сентября 2018 | 23:22

Два мира, два Норкина...

snagging 19 сентября 2018 | 23:22

Пока, один Норкин анекдоты рассказывает на НТВ, другой время не теряет впустую.

KALNIN59 19 сентября 2018 | 23:33

Ну так ил-20 был тяжелее воздуха, вот и упал.

vpu2011 19 сентября 2018 | 23:35

В москву и так знают всё, что он привезёт. МО всё прекрасно знает, и кто сбил, и как сбили, и кто где зачем летал.
Так, договорились, чтобы вату успокоить, мол, расследование.

Подставить можно тех, кому указываешь что делать, или кто не знает что происходит. ИЛ-20 летал там по указанию коммандования, и самолёт как раз был из тех, чьи функции - знать что происзодит. Вот и понятно кто кого подставил.

На вопросы что там делал этот этот ИЛ-20 никто правды не скажет (хотя понятно что). И отсутствие претензий к сирийцам, как и отсутствие признания вины последними, не оставляет сомнений в том, что за "сирийцы" на самом деле сидел в этих комплексах ПВО.
А про "прикрылись" - просто лирика.

mikhail_spb_ 19 сентября 2018 | 23:44


Видимо, сапоги надеялись, что израильские истребители будут зачем-то прикрывать наш летающий гроб?
А раз они его не прикрыли, то значит прикрылись им?

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