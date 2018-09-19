Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин завтра отправляется в Москву

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, он передаст российской стороне данные по крушению Ил-20 в небе над Средиземным морем. Самолет радиоэлектронной разведки был сбит сирийской ракетой в понедельник вечером. Российские военные утверждают, что израильские истребители, наносившие удар по сирийским правительственным силам, прикрылись российским воздушным судном. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих.