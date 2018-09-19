Глава раскольной УПЦ КП патриарх Филарет в интервью «Эху Москвы сказал, что раскол между русской православной церковью и украинской неизбежен, поскольку того хочет Бог и народ, который жаждет независимости.

Филарет добавил, что если бы в 90-х годах его избрали главой русской православной церкви, раскол между украинской церковью и РПЦ все равно бы случился.