Патриарх Филарет в интервью «Эху Москвы» сказал, что раскол между русской православной церковью и украинской неизбежен
Глава раскольной УПЦ КП патриарх Филарет в интервью «Эху Москвы сказал, что раскол между русской православной церковью и украинской неизбежен, поскольку того хочет Бог и народ, который жаждет независимости.
Филарет добавил, что если бы в 90-х годах его избрали главой русской православной церкви, раскол между украинской церковью и РПЦ все равно бы случился.
Комментарии12
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oktabr 19 сентября 2018 | 22:37
Та шо попы так распереживались, детишек на всех хватит.
rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 22:44
Патриарх Филарет в интервью «Эху Москвы» сказал, что раскол между русской православной церковью и украинской неизбежен...
Кто это патриарх, Мишка Денисенко что-ли? Да это никакой не патриарх, а простой украинский залупярик.
blinorozhiy_chmo 19 сентября 2018 | 22:48
Дяде Сэму Филарет сделал фирменный м*нет. :)
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 22:53
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kottigr1 19 сентября 2018 | 22:50
oktabr: Опиума много не бывает.. Любая Церковь это антидепрессант вызывающее стойкое привыкание.
Те кто не верит в себя, тот не верит в Бога..
Главное, что чекисты в рясах перестанут засирать украинцам мозги.. А вот совсем от паразитов ещё нигде не удалось избавится.
orlov_a_v 19 сентября 2018 | 22:52
oktabr: еще одно наследие иудыельцина
danko1 19 сентября 2018 | 22:37
Какие могут быть отношения у оккупантов с теми, кто проживает на оккупированной территории?
blinorozhiy_chmo 19 сентября 2018 | 22:42
danko1: ПУК ####
ilyache 19 сентября 2018 | 22:46
Когда он сказал, что Украинская независимая церковь должна быть только исключительно под его руководством, как партиарха, у меня вообще любое уважение к этому типу пропало.
хотя я совсем не против церкви независимой на Украине, но как-то это надо не в эпоху войны и раскола делать. дров наломать всегда можно, и такие как Филарет только и видят в этом хадачу своей жизни, хотя суть христианства в противоположном, вроде бы.
harry_r 19 сентября 2018 | 22:56
ilyache: Это всё - Ваша выдумка. Филарет - обычный священнослужитель. Может быть немного более скромный, чем Кирилл. Но в остальном ничем не отличающийся от тысяч попов разного уровня.
Однако в главном он прав: отделение украинского православия от российского неизбежно. А, вот воссоединения разных течений украинского православия - возможно.
Неизбежность же отделения украинского православия от русского определяется отнюдь не проблемами веры. И даже не проблемами собственности, хотя эти проблемы имеют место. Главное - это политические проблемы, Невозможно сохранять единство и подчинение украинских православных той церкви, которая де-факто одобрила и аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе.
Не Филарет и не другие непризнанные патриархи привели к расколу. К нему привела вся бездумная политика Кремля, проводимая в 21 веке.
stopkran1969 19 сентября 2018 | 22:49
Как то мне сомнительно, что Богу интересна эта тема. Да и по логике - с какого перепугу хохлы должны башлять руским ряженым на своей земле и в своих храмах? Они приходят молиться и исполнять заповеди господин, а не мелочь по карманам тырить
mikluho_m 19 сентября 2018 | 22:53
Раскудахтались ряженые...
Надо попов вообще запретить.
А всех верующих обязывать посещать среднюю школу заново и психотерапевта.
А тяжёлые случаи - укладывать в стационар. Чтоб не распинали себя и тп.
Религия - это детская болезнь. Типа ветрянки. Оставляет след на всю жизнь. Ущербность.