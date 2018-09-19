Полиция Уилтшира официально подтвердила, что пара, госпитализированная в Солсбери, выписана из больницы
Полиция Уилтшира официально подтвердила, что пара, госпитализированная в Солсбери после инцидента в ресторане Prezzo, выписана из больницы. Мужчине и женщине провели исследование на наличие нервнопаралитического вещества «Новичок», следов его воздействия не найдено. Оба пациента здоровы и в больничном уходе не нуждаются. Ресторан Prezzo расположен буквально в трехстах метрах от кафе, в котором обедали Сергей и Юлия Скрипаль в день отравления «Новичком».
Комментарии4
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abuvgrobu 19 сентября 2018 | 22:38
А что нам теперь о здоровье каждого обдриставшегося в Англии будут сообщать ?..
blinorozhiy_chmo 19 сентября 2018 | 22:51
Тупее британских спецслужб только американские.
ПОСМЕШИЩА !!!
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 22:54
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
nikmart001 19 сентября 2018 | 22:57
Не прокатило!