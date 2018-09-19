Полиция Уилтшира официально подтвердила, что пара, госпитализированная в Солсбери, выписана из больницы

Полиция Уилтшира официально подтвердила, что пара, госпитализированная в Солсбери после инцидента в ресторане Prezzo, выписана из больницы. Мужчине и женщине провели исследование на наличие нервнопаралитического вещества «Новичок», следов его воздействия не найдено. Оба пациента здоровы и в больничном уходе не нуждаются. Ресторан Prezzo расположен буквально в трехстах метрах от кафе, в котором обедали Сергей и Юлия Скрипаль в день отравления «Новичком».