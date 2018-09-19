США готовы незамедлительно начать переговоры с КНДР об изменении формата двусторонних отношений
Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео. По его словам, он пригласил своего северокорейского коллегу, министра иностранных дел Ли Ён Хо встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе. В этом же заявлении Помпео прогнозирует полную денуклеаризацию КНДР до января 2021 года.
Комментарии5
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neyexo 19 сентября 2018 | 22:34
Главное получше спрятать.
Ракетодром уничтожат, но зато есть мобильные пусковые установки
rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 22:41
США готовы незамедлительно начать переговоры с КНДР об изменении формата двусторонних отношений...
Лишь бы северокорейские "шендеровичи", "кара-мурзы" и "гудковы", не попросили Конгресс США, не отменять антикорейские санкции.
begly_ 19 сентября 2018 | 22:39
Есть желающие провести аналогии с Ираком и Ливией?
elzbeta 19 сентября 2018 | 22:43
Это называется: невестке в отместку... В роли невестки - Россия с ее бездарной внешней политикой. Возможно, это показательные выступления, но направление показа понятно ...
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 22:54
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz