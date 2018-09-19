США готовы незамедлительно начать переговоры с КНДР об изменении формата двусторонних отношений...

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео. По его словам, он пригласил своего северокорейского коллегу, министра иностранных дел Ли Ён Хо встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе. В этом же заявлении Помпео прогнозирует полную денуклеаризацию КНДР до января 2021 года.