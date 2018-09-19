Тверской районный суд Москвы оштрафовал участников акции памяти «Демонстрации Семерых»
Это решение будет обжаловано, рассказал нам правозащитник Сергей Шаров-Делонэ.
Напомним, что 25 августа участников акции памяти демонстрации против ввода войск в Чехословакию в 1968 году задержали на Красной площади.
Комментарии4
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blinorozhiy_chmo 19 сентября 2018 | 22:13
Ни одного комментария :))
Всем наср*ть на этих клоунов.
danko1 19 сентября 2018 | 22:17
blinorozhiy_chmo: По кругу ходим, когда власть творит беззаконие.
Только власть покрывает себя позором, а участники акций этих показывают, что в России есть настоящие Люди.
blinorozhiy_chmo 19 сентября 2018 | 22:27
danko1: ПУК !
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 22:54
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz