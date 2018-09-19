Путин призвал начинать разработку новых видов вооружений, которые определят облик российских войск на десятилетия
Владимир Путин призвал уже сегодня начинать разработку новых видов вооружений, которые определят облик российских войск на десятилетия. Выступая на заседании военно-промышленной комиссии, глава государства назвал ключевым вопросом формирование новой перспективной госпрограммы вооружения. При этом Путин высказался за оптимизацию системы ценообразования на военную продукцию.
Заявление президента РФ Владимира Путина о поступлении в войска новейшего вооружения, превосходящего западное, говорит о том, что Россия вступила в гонку вооружений, считает военный обозреватель Александр Гольц.
На заседании Военно-промышленной комиссии президент сказал, что в этом году приступили к реализации госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года.
Россия планирует выделить на национальную оборону в 2019-ом году почти 3 триллиона рублей, а к 21-ому году – 3 триллиона 200 миллиардов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 19-21-ый годы.
Комментарии54
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mikluho_m 19 сентября 2018 | 22:50
Цифровую рогатку и дубину с вай-фаем каждому солдату!
elzbeta 19 сентября 2018 | 22:51
Помните в нашем детстве были такие клише: "Пушки вместо масла". Кстати, изначально лозунг звучал так: "Kanonen statt Butter", чей он был, думаю ясно без комментариев. Ну, так история повторяется? Все по кругу?
eyjafjallajoekull 19 сентября 2018 | 22:54
В принципе цикл понятен: гонка вооружений-вторжение куда-нибудь-падение цен на нефть-истощение бюджета. Далее перестройка-гласность-демократия. Зато столько интересного узнаете...
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 22:55
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz