Путин призвал начинать разработку новых видов вооружений, которые определят облик российских войск на десятилетия

Владимир Путин призвал уже сегодня начинать разработку новых видов вооружений, которые определят облик российских войск на десятилетия. Выступая на заседании военно-промышленной комиссии, глава государства назвал ключевым вопросом формирование новой перспективной госпрограммы вооружения. При этом Путин высказался за оптимизацию системы ценообразования на военную продукцию.

Заявление президента РФ Владимира Путина о поступлении в войска новейшего вооружения, превосходящего западное, говорит о том, что Россия вступила в гонку вооружений, считает военный обозреватель Александр Гольц.

На заседании Военно-промышленной комиссии президент сказал, что в этом году приступили к реализации госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года.

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2019-ом году почти 3 триллиона рублей, а к 21-ому году – 3 триллиона 200 миллиардов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 19-21-ый годы.