В ближайшее воскресенье вторые туры глав регионов пройдут в трех субъектах
В ближайшее воскресенье вторые туры глав регионов пройдут в трех субъектах — Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области.
Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова от «Единой России», которая уступила в первом туре кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, выложила видеообращение к избирателям, где удивлялась результатам выборов.
Орлова попросила избирателей о поддержке и пообещала, что в случае победы власть и жители региона «все значимые шаги будут принимать только вместе» в рамках проекта «Народное решение», который она предложила запустить.
Комментарии1
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 22:56
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