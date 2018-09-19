В ближайшее воскресенье вторые туры глав регионов пройдут в трех субъектах — Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области.

Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова от «Единой России», которая уступила в первом туре кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, выложила видеообращение к избирателям, где удивлялась результатам выборов.

Орлова попросила избирателей о поддержке и пообещала, что в случае победы власть и жители региона «все значимые шаги будут принимать только вместе» в рамках проекта «Народное решение», который она предложила запустить.