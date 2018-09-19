Глава Приморья Андрей Тарасенко может уйти с должности до новых выборов губернатора...

Он завтра выскажет свою позицию по поводу второго тура. Который выиграл с нарушениями, их наличие сегодня признал ЦИК.

Пост врио губернатора Приморья Тарасенко не сохранит, сообщили РБК два федеральных чиновника. И на новые выборы единоросс не пойдёт, отметил один из собеседников. Завтра после того как краевой избирком как ожидается официально примет решение об отмене результатов второго тура Тарасенко выступит с заявлением. О его неучастии в новых выборах Интерфаксу сообщил источник знакомый с планами пока ещё приморского чиновника. А его пресс-секретарь сказала: Тарасенко ждёт итогового заседания краевого избиркома чтобы решить будут он участвовать в новых выборах или нет. Центризбирком рекомендовал коллегам из Приморского края признать недействительными результаты досрочных выборов главы региона. При этом глава ЦИК Элла Памфилова даже расплакалась говоря о нарушениях. Они по её словам перечеркнули работу комиссии.

Выборы в Приморье в воскресенье ознаменовались скандалом. Поддержанный президентом Путиным врио главы региона на протяжении всего подсчёта отставал с отрывом в 5 и даже больше процентов, но в самом конце внезапно обогнал коммуниста Андрея Ищенко. Обойдя его на полтора процента. 49 с половиной против 48ми. За этим последовали протестные акции во Владивостоке и других городах, многочисленные жалобы в ЦИК и приезд членов избиркома в регион. В итоге Памфилова заявила, что на 13ти участках протоколы бесследно исчезли. А это порядка 24х тысяч голосов. Тарасенко сегодня удивлял тем, что за полчаса несколько раз менял решение по поводу участии в новых выборах. А Ищенко назвал полным абсурдом возможную отмену результатов выборов, дав понять что он на них победил. Но при этом сказал, что готов участвовать в новых выборах. В Кремле позицию ЦИК по отмене результатов голосования поддержали. Между тем ЛДПР уже потребовал отставки Памфиловой.

Новые выборы если краевой избирком согласится с решением ЦИК в Приморье пройдут через три месяца. Между тем источники издания Bell рассказали, что изначальной целью фальсификаций в Приморье была отмена итогов голосования.