Глава Приморья Андрей Тарасенко может уйти с должности до новых выборов губернатора
Он завтра выскажет свою позицию по поводу второго тура. Который выиграл с нарушениями, их наличие сегодня признал ЦИК.
Пост врио губернатора Приморья Тарасенко не сохранит, сообщили РБК два федеральных чиновника. И на новые выборы единоросс не пойдёт, отметил один из собеседников. Завтра после того как краевой избирком как ожидается официально примет решение об отмене результатов второго тура Тарасенко выступит с заявлением. О его неучастии в новых выборах Интерфаксу сообщил источник знакомый с планами пока ещё приморского чиновника. А его пресс-секретарь сказала: Тарасенко ждёт итогового заседания краевого избиркома чтобы решить будут он участвовать в новых выборах или нет. Центризбирком рекомендовал коллегам из Приморского края признать недействительными результаты досрочных выборов главы региона. При этом глава ЦИК Элла Памфилова даже расплакалась говоря о нарушениях. Они по её словам перечеркнули работу комиссии.
Выборы в Приморье в воскресенье ознаменовались скандалом. Поддержанный президентом Путиным врио главы региона на протяжении всего подсчёта отставал с отрывом в 5 и даже больше процентов, но в самом конце внезапно обогнал коммуниста Андрея Ищенко. Обойдя его на полтора процента. 49 с половиной против 48ми. За этим последовали протестные акции во Владивостоке и других городах, многочисленные жалобы в ЦИК и приезд членов избиркома в регион. В итоге Памфилова заявила, что на 13ти участках протоколы бесследно исчезли. А это порядка 24х тысяч голосов. Тарасенко сегодня удивлял тем, что за полчаса несколько раз менял решение по поводу участии в новых выборах. А Ищенко назвал полным абсурдом возможную отмену результатов выборов, дав понять что он на них победил. Но при этом сказал, что готов участвовать в новых выборах. В Кремле позицию ЦИК по отмене результатов голосования поддержали. Между тем ЛДПР уже потребовал отставки Памфиловой.
Новые выборы если краевой избирком согласится с решением ЦИК в Приморье пройдут через три месяца. Между тем источники издания Bell рассказали, что изначальной целью фальсификаций в Приморье была отмена итогов голосования.
Комментарии8
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hammiak 19 сентября 2018 | 22:05
Тем временем, первый анал щас показал Приморье в таком ключе:
Мол, оба кандидата мухлевали и втягивали невинных членов избиркомов в свои грязные игры, особенно Ищенко. Потом камера нашла жирика, ругающего коммунистов-миллионеров. И наконец показали плач памфиловой, переходящий в угрозу, что по малейшим нарушениям она теперь будет отменять выборы целиком.
Очевидно, что такая новая практика позволит едру переигрывать "выборы" столько раз, сколько будет нужно) и в любом месте и с любым кандидатом
rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 22:18
Глава Приморья Андрей Тарасенко может уйти с должности до новых выборов губернатора...
Может уйти с должности? Блин. Андрюху Тарасенко надо примерно наказать, я имею в виду статью 142.1 УК РФ, по которой срок реального заключения 4 года. Чтобы другим неповадно было.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 22:56
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lion64__2 19 сентября 2018 | 22:08
едросы показали всем, что они мошенники, жулики и воры. А солнцеликий, если б был поумнее, назначил бы и.о.губернатора кандидата от КПРФ. Если это никчемный человек, сразу проявится. И на следующих выборах пролетит.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 22:10
При этом глава ЦИК Элла Памфилова даже расплакалась говоря о нарушениях
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Артисты да и только.. Как за жопу поймали, так все виды клоунского искусства пошли в оборот - от трагедии до комедии, фарса и мелодрамы..
sbk 19 сентября 2018 | 22:13
Так завраться - это уметь надо...
Бессовестная система.
peresvet73 19 сентября 2018 | 22:24
Что произошло в Приморье? - В Приморье Администрация Президента России В.В, Путина, захлебнулась собственным дерьмом! И Владимир Владимирович, захлебнётся тем дерьмом, которое сам и развёл!
fresh_breeze 19 сентября 2018 | 22:24
Двадцать лет назад конфликт Наздратенко и Черепкова плешь проел всей России.
И вот снова Приморье. Дежавю какое-то...