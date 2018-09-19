В Висконсине мужчина устроил стрельбу в офисном здании, расположенном в Миддлтоне
Мотивы нападения пока неизвестны. Как передает CNN, пострадали четыре человека, в том числе и сам стрелок. Врачи оценивают его состояние как критическое. Все раненные госпитализированы. В городской администрации утверждают, что ситуация находится под контролем.
Комментарии2
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 21:42
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
mosser 19 сентября 2018 | 22:28
Что-то давно в США не стреляли.