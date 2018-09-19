В Пермском крае разработана балльно-рейтинговая система для определения благополучности семей

Как пишет местное издание «Звезда», учителя и воспитатели будут инспектировать семьи и ставить им оценки. Те, кто наберут 75 и более баллов, будут отнесены к группе риска. Одним из критериев благополучности семьи станет содержимое холодильника. Решение о проведении обязательных инспекционных проверок принято комиссией по делам несовершеннолетних после случая в Краснокамске, где от истощения умерла школьница.