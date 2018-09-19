В Пермском крае разработана балльно-рейтинговая система для определения благополучности семей
Как пишет местное издание «Звезда», учителя и воспитатели будут инспектировать семьи и ставить им оценки. Те, кто наберут 75 и более баллов, будут отнесены к группе риска. Одним из критериев благополучности семьи станет содержимое холодильника. Решение о проведении обязательных инспекционных проверок принято комиссией по делам несовершеннолетних после случая в Краснокамске, где от истощения умерла школьница.
Комментарии6
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morganafata 19 сентября 2018 | 21:41
..................Твари деньги тратят на помощь своим дружкам миллиардерам на какое-то воровство на оружии, а другое дерьмо баллы ставит............... Ребенок умер от голода! Где твари из собеса? где твари из других органов защиты детей? Где эта паподбя, гореть ей в аду! Почему это произошло!? Твари поганые!
astet 19 сентября 2018 | 21:45
morganafata: А я скажу неплохая идея.
Только нужно её развить и доработать.
Баллы нужно ставить всем чиновникам!
Набрал больше 75 баллов -
в отставку с минимальной пенсией!
Скажем Путину - 100 баллов,
что означает - на пенсию
с полной конфискацией имущества
и 30 лет особо строгого режима в одиночной камере.
tv_victim 19 сентября 2018 | 21:46
"– Мы – новое домоуправление нашего дома, – в сдержанной ярости заговорил черный. – Я – Швондер, она – Вяземская, он – товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы..."
М.А. Булгаков. "Собачье сердце".
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 21:46
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
nns33 19 сентября 2018 | 22:03
А кто будет оценивать самих оценщиков? Бред! Кто и как живёт по ребёнку можно понять : как одет,как учится,как отзывчивы родители к педагогам...... Учителя и воспитатели,если они нормальные,и так всё знают о семье ребёнка.
benin_papa__ 19 сентября 2018 | 22:26
Ни хрена не понял, извините.
Ну хорошо, разработали эту самую балльно-рейтинговую систему.
Предположим, что прямо завтра первые штук сорок семей пермяков наберут заветные 75 баллов.
А дальше-то что?