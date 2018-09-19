Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых, еще более совершенных образцов вооружений
Такие заявлений делаются для поднятия рейтинга президента, хотя денег в бюджете на эти программы уже нет, сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель программы внутренней политики в Московском центре Карнеги Андрей Колесников.
Путин считает необходимым начать разработку вооружений на будущее и реализацию действующей программы, рассчитанной до 2027 года.
Россия планирует выделить на национальную оборону в 2019-ом году почти 3 триллиона рублей, а к 21-ому году – 3 триллиона 200 миллиардов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 19-21-ый годы.
Комментарии51
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kottigr1 19 сентября 2018 | 21:35
Владимир Владимирович хоть знает чем заканчивается тяга к вундерваффе.. ?
tvitov66 19 сентября 2018 | 21:46
kottigr1: каждый нацЛидер заслуживает по вундервафле, причем с отмашкой и со всей силы
evgeniy6312 19 сентября 2018 | 21:59
Как Путин сказал, так и будет.
Когда Путин долго говорит - можно заслушаться. Но когда он долго молчит - враги России накладывают в штаны.
michael_c 19 сентября 2018 | 22:02
Ещё лучшего ?
Так ведь и так из каждого "утюга" визжат , что российское оружие самое лучшее !...
perectukin 19 сентября 2018 | 22:41
michael_c:
Вы ошибаетесь.
Не самое лучшее, а превосходящее и не имеет аналогов в мире !
У нас и дырки в космолетах самозаткающиеся , так что с ними еще летать и летать .
yan18 19 сентября 2018 | 22:44
michael_c: Вы не понимаете..Ведь устаревшим ПВО Россия может сбивать только устаревшие Илы18 т другие гражданские самолеты...
Нужны новые ПВО-С600,700 или 1000-способные сбивать новые Су35 или даже новейшие-Су57...
tvitov66 19 сентября 2018 | 22:09
evgeniy6312: ты должен не слушать вождя, а бежать в военкомат - там вчерась Асад в Сирии 15 вакансий организовал (и свалил на евреев), так что тараПИСЯ пока не опоздал!
mosser 19 сентября 2018 | 22:13
tvitov66:на жидов
zhiklemon 19 сентября 2018 | 22:45
mosser: У Вас гомосексуальный прононс
eniro 19 сентября 2018 | 22:18
evgeniy6312:Главное, не забывайте, что осчастливленные Путиным, штанов вообще не надевают.
raffal 19 сентября 2018 | 22:22
evgeniy6312: Если это в качестве прикола, то не слишком смешно, скорее грустно. А если всерьёз, то, простите, сударь, тогда Вы просто малохольный
kottigr1 19 сентября 2018 | 22:24
evgeniy6312: враги России накладывают в штаны.
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Намекаете на Пехтиных, рассовывающих под шумок денежные купюры на новую недвижимость в Майами ?
sab171 19 сентября 2018 | 22:25
evgeniy6312: у России нет врагов, кругом одни партнеры, правда из-за них то самолеты падают, то рубль болтается как в проруби, так что лучше не слушай это "так будет" а то вдруг экономический прорыв и 25млн. рабочих мест появится, пойдешь пахать вместо лизать.
natalia2108 19 сентября 2018 | 22:37
evgeniy6312: враги России накладывают в штаны.
Конечно, воры-миллиардеры, ворующие из бюджета- страшные трусы, боятся собственной тени. Их понять можно, им есть, что терять.
vikwlad 19 сентября 2018 | 22:14
Путин вынудил уехать из страны всех толковых специалистов и учёных, а теперь заявляет о необходимости разработки новых, еще более совершенных образцов вооружений. Всё Вован, некому больше этим заниматься! А самолёты, вертолёты и ракеты всё чаще будут падать, а авианосец Кузя всё так же будет дымить и сбрасывать свои самолёты в море..
oktabr 19 сентября 2018 | 22:30
vikwlad: Пенсии отжали, теперь нужно все это ударными темпами стырить.
perectukin 19 сентября 2018 | 22:44
vikwlad:
Хватит прикалываться над пенсионером.
Зачем нам все эти самолеты - вертолеты, это же вчерашний день !
Путин же вам сказал что скоро запустит телепортацию, поэтому и дороги строить не нужно.
boooben 19 сентября 2018 | 22:55
Больного ублюдка пора уничтожить чем-нибудь увесистым и недорогим. А деньги раздать пенсионерам.
zularin12 19 сентября 2018 | 21:46
Работник центра Карнеги оказывается лучше президента знает есть деньги в бюджете или нет. Смех да и только.
Кстати от этом центре:
Московский центр Карнеги реализует программные установки Государственного департамента США. Является ретранслятором политических позиций Вашингтона на российскую аудиторию. МЦК является центром разработки, координации, сбора и анализа информации о внутреннем состоянии России, ее внешней и оборонной политике.
tvitov66 19 сентября 2018 | 21:50
zularin12: ватан, если московский центр Карнеги ошибся и у атамана ещё остался золотой запас, то проклятый Запад быстро найдет его остатки и наложит на него свою грязную лапу
morganafata 19 сентября 2018 | 22:03
zularin12: У этого "пези......" в Пермском крае умерла девочка от недоедания! Это Вашингтон ее убил?!
blinorozhiy_chmo 19 сентября 2018 | 21:49
Это правильно.
Ожиревший Дядя Сэм должен и во сне, и наяву, и в пьяном бреду ЗНАТЬ, что тяжёлый молот, занесенный над его тупой головой, не ржавеет и совершенствуется, и готов в любой миг превратить дядюшкин чердак в некое подобие раздавленного асфальтовым катком куска собачьего г*вна.
;-)
remote456 19 сентября 2018 | 22:13
blinorozhiy_chmo: Бравые сирийские воины недавно продемонстрировали пример того, как молот превращается в бумеранг.
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 21:49
kottigr1: вова , посмотри на себя и своё окружение- вы же питекатропы совка с ватными мозгами ! Какое совершенное оружие , кроме граблей можете создать?
viktorova 19 сентября 2018 | 21:53
/Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых, еще более совершенных образцов вооружений//
Ему очень необходимы более совершенные автомобили «каратель», более вместительные автозаки и усовершенствованные машины «стена».
Все для комфорта и безопасности россиян!
eniro 19 сентября 2018 | 21:55
kottigr1: Врядли ему светит смерть в бункере под рев "сталинских оргАнов". А вот черенок или хоккейную клюшку может и заслужит. Слишком много знает. Надо бы интересантам переходить к реализации планов.
kkdv75 19 сентября 2018 | 21:35
Пора бы уже, что то в авиации транспортной современное делать, а не разрабатывать. Ил-18 (Ил-20) этож какие годы?????
zhiklemon 19 сентября 2018 | 22:48
kkdv75: Хороший самолёт,я когда-то летал.Как и на Ан-10.А вот на Ил-14 не довелось,много-много десятилетий отслужил он верой и правдой на Севере
cite 19 сентября 2018 | 21:36
Верхняя Вольта с ракетами, была, есть и будет...
manfred 19 сентября 2018 | 21:36
Суров! Более лучше вооружатся!
kir_pich_101 19 сентября 2018 | 21:37
Школьница от истощения умерла, а он, сцуко бабло на свои летающие кастрюли выбрасывает!
vlabumur 19 сентября 2018 | 21:38
Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут железные танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки.
Мы войны не хотим, но себя защитим,
Оборону крепим мы недаром,
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!
В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила, —
С нами Сталин родной, и железной рукой
Нас к победе ведет Ворошилов!
piterrr 19 сентября 2018 | 21:39
Вот так гопник подзаборный продолжает осуществлять геноцид российского народонаселения!..Эта гэбистская шваль захватила бюджет РФ и продолжает народными деньгами финансировать свои воинственно-параноидальные понты!
marattto 19 сентября 2018 | 21:45
И нанял для этого студию "PIXAR".
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 21:45
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
tverboul 19 сентября 2018 | 21:48
О, ё-моё! Не задолбался вооружаться? "Еще более совершенных образцов вооружений" - ЕЩЕ БОЛЕЕ?! Даже лучше, чем "Армата"? Еще совершеннее, чем в мультфильмах? Ну, по крайней мере совершеннее, чем АН-20 - на это можно надеяться? И сколько непостроенных школ, больниц, невылеченных детей и мертвых пенсионеров будет стоить эта очередная мокрая фантазия дурака Путина?
lager23 19 сентября 2018 | 21:49
Кто-нибудь подарите старику Кабаеву рогатку, может он успокоится!
nadin57 19 сентября 2018 | 22:09
lager23: А почему Вы к этому призываете кого-нибудь? Подите сами и подарите)))
lager23 19 сентября 2018 | 22:34
nadin57: меня от этой слащавой ботоксной рожи тошнит, боюсь я ему костюм испорчу....
perectukin 19 сентября 2018 | 22:00
Не понял, а Майские Указы куда ?
обойти Португаллию, удвоить доходы работающих, поднять пенсии на мировой уровень,
25 млн. высокооплачиваемых рабочих мест, строительство автодороги Анадырь - Санкт-Петербург , снизить квартплату, и т.д. ?
Путин когда врет - когда майские указы сочиняет или когда триллионы на военный бюджет обещает ?
bobiksdoh 19 сентября 2018 | 22:02
Похоже,ввп окончательно двинулся мозгом. Ускоренными темпами воплощает идеи чучхе. Вся проблема в том, что рано или поздно, бензин кончится и опять надо будет на ножки Буша переходить.
leon_46 19 сентября 2018 | 22:06
Если генералы тупые, то никакое вооружение не поможет. Да и кто его будет разрабатывать? Советские специалисты уходят, а новых не видно...
aau777 19 сентября 2018 | 22:10
кто будет разрабатывать? Талантливая молодежь косяком валит за бугор. Качественный генный материал практически закончился, а милоновы с мизулиными вам наизобретают
remote456 19 сентября 2018 | 22:10
"Россия планирует выделить на национальную оборону в 2019-ом году почти 3 триллиона рублей, а к 21-ому году – 3 триллиона 200 миллиардов."
Все, кабздец. Если такая инфляционная поправка предусмотрена на соки и картошку для военнослужищих ВС РФ к 2021-му году, значит обвал российской экономики предполагается в ближайшие 3 года.
benin_papa__ 19 сентября 2018 | 22:11
Больше нечего обещать. Всё уже обещано было.
И рубль РФ в качестве мировой валюты.
И безвиз с ЕС.
И Москва в качестве мировой столицы мира.
И РФ в качестве тихой заводи, неподвластной мировым кризисам.
И херова туча нацпроектов.
И волшебные успехи РФ в нанотехнологиях.
И Сколково в качестве убийцы Силиконовой долины.
И йотафон в качестве убийцы айфона.
И 25 млн высококвалифицированных рабочих мест.
И единое союзное государство РФ-Беларусь.
И ё-мобиль, призванный похоронить весь автопром мира.
И догнать-перегнать Португалию.
И встать с колен.
И лунные базы по добыче гелия.
И ещё куча всяких-разных ништяков..
Одна беда, что все эти великолепные воздушные замки крайне сложно предъявить в виде мультиков.
А с оружием совсем иная штука. Да, уже есть, но секретно хранится в секретном месте.
Вот мультик.
lager23 19 сентября 2018 | 22:37
benin_papa__: Вы забыли упомянуть телепортацию, она крайне важна!
petrovich_spb 19 сентября 2018 | 22:14
Вован! Сокращай свою армию всю, кроме погранцов, и вступай в НАТО)). Сэкономленных денег твоим пенсионерам лет на сто хватит.
frauava17 19 сентября 2018 | 22:23
petrovich_spb: Смеетесь? А генералы что жрать будут? А там еще генеральши, дети генеральские, Серны, дети от Серн...
mosser 19 сентября 2018 | 22:20
Все разворуют твои дружки, и с тобой поделятся, да вова?
guini 19 сентября 2018 | 22:28
"хотят ли русские войны......." . - вопрос риторический.
pravdatut 19 сентября 2018 | 22:55
Вождь хочет Москву опустить в большой, ядернонепробиваемый бункер и воевать. Остальные народы в РФ равны 0.