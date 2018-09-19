/Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых, еще более совершенных образцов вооружений//

Такие заявлений делаются для поднятия рейтинга президента, хотя денег в бюджете на эти программы уже нет, сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель программы внутренней политики в Московском центре Карнеги Андрей Колесников.

Путин считает необходимым начать разработку вооружений на будущее и реализацию действующей программы, рассчитанной до 2027 года.

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2019-ом году почти 3 триллиона рублей, а к 21-ому году – 3 триллиона 200 миллиардов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 19-21-ый годы.