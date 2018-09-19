Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, возможно, уйдет в отставку еще до назначения второго тура выборов
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, возможно, уйдет в отставку еще до назначения второго тура выборов главы региона. Об этом сообщают источники РБК и Интерфакса. По их сведениям, Тарасенко выступит с соответствующим заявлением завтра рано утром сразу после заседания краевой избирательной комиссии. Отменить результаты второго тура выборов и назначить новое голосование рекомендовала ЦИК.
Комментарии7
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danko1 19 сентября 2018 | 21:34
В отставку с таких постов никогда не уходят по собственному желанию, а только по указанию Путина.
Подвел царька, не сумев даже фальсифицировать по-тихому и тайно собственное избрание.
agronom 19 сентября 2018 | 21:41
Переусердствовал.
tverboul 19 сентября 2018 | 21:41
А возможно, и не уйдет. Как скажут.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 21:44
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
lion64__2 19 сентября 2018 | 21:48
Прямая дорога ему на зону, в Магадан. Через Ванинский порт, под крик парохода угрюмый.
hammiak 19 сентября 2018 | 22:01
если уйдет в отставку, на его место поставят какого-нибудь карасенко, охранявшего охранника питуна, которому и предстоит выиграть ремейк выборов от едра
mosser 19 сентября 2018 | 22:11
Всех под суд!