Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, возможно, уйдет в отставку еще до назначения второго тура выборов главы региона. Об этом сообщают источники РБК и Интерфакса. По их сведениям, Тарасенко выступит с соответствующим заявлением завтра рано утром сразу после заседания краевой избирательной комиссии. Отменить результаты второго тура выборов и назначить новое голосование рекомендовала ЦИК.