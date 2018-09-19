На Дальнем Востоке против 32-летнего авиадебошира возбудили дело по статье об угрозе совершения теракта на борту самолета. По данным следствия, пассажир рейса Москва-Владивосток во время полета угрожал физической расправой экипажу, а также взорвать воздушное судно, и ударил в лицо бортпроводника. Хулиганские действия мужчина продолжил и в отделе транспортной полиции Владивостока. Как передает ТАСС, инцидент произошел 18 сентября на одном из бортов Аэрофлота.