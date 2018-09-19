Корабль «Союз МС-09», на котором была утечка воздуха, допущен к продолжению полета в составе МКС
Он будет использован в качестве спасательной капсулы. Об этом ТАСС сообщили в РКК «Энергия» по итогам совета главных конструкторов. Между тем, для поиска причин появления отверстия в корабле «Союз» запланирован выход в космос. Как рассказал первый замгендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов, российские космонавты осмотрят наружную поверхность корабля 15 ноября . В свою очередь, исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, уточнил, что Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев попытаются вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля «Союз».
Комментарии2
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master_superanalitik 19 сентября 2018 | 21:12
Корабль «Союз МС-09», на котором была утечка воздуха, допущен к продолжению полета в составе МКС
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Это правильное решение, так как международная обстановка нынче не стабильная, и не ровен час, когда может бабахнуть Третья Мировая. А потому русские войска должны быть готовы встретить врага на земле, под землей, на воде, под водой, в воздухе и даже в космосе. В случае начала войны русские космонавты должны быть готовы повязать американских космонавтов и в целости и сохранности доставить их на Землю. После чего их можно будет обменять на узников совести Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину, давно томящихся в американских тюрьмам.
gvs 19 сентября 2018 | 21:19
Почему то вспомнился фильм "Армагеддон" ))))