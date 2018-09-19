Корабль «Союз МС-09», на котором была утечка воздуха, допущен к продолжению полета в составе МКС

Он будет использован в качестве спасательной капсулы. Об этом ТАСС сообщили в РКК «Энергия» по итогам совета главных конструкторов. Между тем, для поиска причин появления отверстия в корабле «Союз» запланирован выход в космос. Как рассказал первый замгендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов, российские космонавты осмотрят наружную поверхность корабля 15 ноября . В свою очередь, исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, уточнил, что Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев попытаются вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля «Союз».