Житель Свердловской области, отсудивший 1 миллион рублей у Минобороны за инвалидность, до сих пор не получил деньги
Как сообщает портал ПроСевероУральск.ру, Вячеслав Красноперов в 2002-ом году проходил срочную службу в Волгоградской области, получил тяжелую травму и был уволен с военной службы с инвалидностью. С тех пор он передвигается только с помощью инвалидной коляски. В 17-ом году, после многолетних судебных тяжб, городской суд взыскал с военного ведомства миллион рублей в пользу Красноперова, но ведомство это деньги так и не выплатило.
Комментарии4
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nns33 19 сентября 2018 | 21:06
Это просто позор для МО. На несчастном инвалиде экономят. Человек лишился возможности жить полноценной жизнью.А жизнь у каждого одна. Циники без стыда и совести.
tv_victim 19 сентября 2018 | 21:06
Это "ведомство" только о мертвых делает вид, что помнит. И то только по праздникам.
gvs 19 сентября 2018 | 21:10
Судебные приставы должны арестовать какое нибудь военное имущество: танк или подводную лодку, например ))))
income 19 сентября 2018 | 21:20
gvs: Если всё обстоит именно так, то пора уже арестовать министра обороны, не?