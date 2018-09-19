Житель Свердловской области, отсудивший 1 миллион рублей у Минобороны за инвалидность, до сих пор не получил деньги

Как сообщает портал ПроСевероУральск.ру, Вячеслав Красноперов в 2002-ом году проходил срочную службу в Волгоградской области, получил тяжелую травму и был уволен с военной службы с инвалидностью. С тех пор он передвигается только с помощью инвалидной коляски. В 17-ом году, после многолетних судебных тяжб, городской суд взыскал с военного ведомства миллион рублей в пользу Красноперова, но ведомство это деньги так и не выплатило.