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21:02, 19 сентября 2018

Житель Свердловской области, отсудивший 1 миллион рублей у Минобороны за инвалидность, до сих пор не получил деньги

Как сообщает портал ПроСевероУральск.ру, Вячеслав Красноперов в 2002-ом году проходил срочную службу в Волгоградской области, получил тяжелую травму и был уволен с военной службы с инвалидностью. С тех пор он передвигается только с помощью инвалидной коляски. В 17-ом году, после многолетних судебных тяжб, городской суд взыскал с военного ведомства миллион рублей в пользу Красноперова, но ведомство это деньги так и не выплатило.

Комментарии

4

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nns33 19 сентября 2018 | 21:06

Это просто позор для МО. На несчастном инвалиде экономят. Человек лишился возможности жить полноценной жизнью.А жизнь у каждого одна. Циники без стыда и совести.

tv_victim 19 сентября 2018 | 21:06

Это "ведомство" только о мертвых делает вид, что помнит. И то только по праздникам.

gvs 19 сентября 2018 | 21:10

Судебные приставы должны арестовать какое нибудь военное имущество: танк или подводную лодку, например ))))

income 19 сентября 2018 | 21:20

gvs: Если всё обстоит именно так, то пора уже арестовать министра обороны, не?

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