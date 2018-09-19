С начала года население России сократилось почти на 100 тысяч человек
По данным Росстата, без учета миграционного прироста, убыль составила 170 с половиной тысяч человек. В целом, за этот период число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. Последний раз численность населения по итогам года снижалась в 2009-ом году.
Комментарии13
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tv_victim 19 сентября 2018 | 21:04
А я всегда говорил, что у незаменимого успехи не только во внешней политике. но и во внутренней!
danko1 19 сентября 2018 | 21:06
tv_victim: Эти данные напрямую свидетельствуют о сокращении продолжительности жизни, а не о её росте, как врут власть и статистика, пытаясь этим обосновать повышение пенсионного возраста.
meteor1908 19 сентября 2018 | 21:13
danko1: так разве расчёт не в том, что до пенсии с новым возрастом доживёт меньше народу и её не нужно платить?
alcatraz 19 сентября 2018 | 21:20
Уничтожение российского государства идет строго по намеченному графику.
pro_hanov 19 сентября 2018 | 21:06
tv_victim: Если так дальше пойдёт, то нефти-кормилицы на всех хватит. Достаточно свести население России к 30-40 млн. человек, и жить будем как в Брунее: султан будет бросать достаточно подачек оставшемумя населению.
danko1 19 сентября 2018 | 21:12
pro_hanov: Наш царек только членам своей банды будет бросать.
Точнее, они в его кошелек будут отстёгивать, а о рабах и не вспомнят.
polsan 19 сентября 2018 | 21:14
pro_hanov: Брунейцы, те ещё позавидуют: у них будет пустыня, а в России будут субтропики к тому времени из-за потепления климата. :))
midnightblues 19 сентября 2018 | 21:08
Запомнтие вы,жертвы аборта
Я и только я
Какм Русский буду диктовать ваше будущее
ждите мнструкций
tv_victim 19 сентября 2018 | 21:10
midnightblues: Иди проспись, диктатор недоделанный! По клавишам не попадаешь уже!
nns33 19 сентября 2018 | 21:10
Этот показатель отражает качество медицины самой богатой страны мира.
perestarok 19 сентября 2018 | 21:20
nns33: "Этот показатель отражает качество медицины самой богатой страны мира."
Население Германии сокращается ещё сильнее.
hagana 19 сентября 2018 | 21:10
На пальмовом масле во всех продуктах долго не живут !!
lager23 19 сентября 2018 | 21:14
Народ спивается от безысходности, которая свойственна путинизму, умирает от отсутствия нормальной медицины и тупых идиотских оптимизаций по всей стране, нанешний режим бесчеловечен!