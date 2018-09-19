Пару, госпитализированную в Солсбери после инцидента в ресторане Prezzo, выписали из больницы
Об этом сообщается в Твиттере медучреждения. Сотрудница больницы рассказала, что мужчине и женщине привели исследование на наличие нервнопаралитического вещества «Новичок», следов его воздействия не найдено. Оба пациента здоровы и в больничном уходе не нуждаются. Ресторан Prezzo расположен буквально в трехстах метрах от кафе, в котором обедали Сергей и Юлия Скрипаль в день отравления «Новичком».
Комментарии5
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abuvgrobu 19 сентября 2018 | 21:06
Вышедшая в тираж стареющая дырка решила пропиарить себя на раскрученой скрипалиной теме..
blinorozhiy_chmo 19 сентября 2018 | 21:11
Британские спецслужбы безусловно критически тупы.
Но при этом по-англосакски наглы, лживы, лицемерны и двуличны.
boseal 19 сентября 2018 | 21:15
Это же сколько там все таки гадости по разбросали "ГРУшники"). Теперь если кто-то отравится некачественными продуктами в местном кафе, то сразу повезут проверять на "новичок"?
sg100 19 сентября 2018 | 21:16
Вот это точно была русская шпионка! В 2008 была отправлена в Англию через Израиль со спецзаданием. Очнь грамотно перевела трагедию с отравлением Скрипалей в дешовый балаган. Весь мир сначала ужасался, после проведенного "раследования" и предъявленных в качестве убийц двух ебарей-наркоманов насторожился, то после этого шоу начал либо дико ржать, либо плеваться.. Браво, майор Шапиро.
ЗЫ Блондинка решила провернуть свои делишки под шумок. Женаты меньше месяца. Яд - стрихнин. Траванула мужик и завопила "Это Путин!!!" Если бы окочурился - имущество ей. Но , сука, с дозой не расчитала.. Такие там нравы. Любят в старой доброй Англии кого-нибуть эдак травануть с незапамятных времен..
zeplin 19 сентября 2018 | 21:18
Спецоперация (дымовая завеса).