Пару, госпитализированную в Солсбери после инцидента в ресторане Prezzo, выписали из больницы

Об этом сообщается в Твиттере медучреждения. Сотрудница больницы рассказала, что мужчине и женщине привели исследование на наличие нервнопаралитического вещества «Новичок», следов его воздействия не найдено. Оба пациента здоровы и в больничном уходе не нуждаются. Ресторан Prezzo расположен буквально в трехстах метрах от кафе, в котором обедали Сергей и Юлия Скрипаль в день отравления «Новичком».