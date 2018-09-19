Повторные выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года
Как напоминает пресс-служба ЦИК, по закону новое голосование должно состояться не позднее, чем через три месяца с момента основных выборах. Ранее ЦИК рекомендовал отменить итоги выборов в Приморье из-за многочисленных нарушений. Между тем, по сведениям Интерфакса, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, скорее всего, не примет участие в повторном голосовании на выборах в Приморье. А РБК со ссылкой на свои источники уточняет, что завтра утром Тарасенко объявит о своей отставке с поста врио губернатора.
Комментарии4
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stalk25 19 сентября 2018 | 21:02
Тарасенко проиграл выборы - пусть уходит вон!
brandfa 19 сентября 2018 | 21:18
stalk25: Тоже не пойму - какие перевыборы? Сколько можно людей гонять на избирательные участки? Жулика поймали на фальсификациях , значит нужно жулика, и всех его подельников, отправить в тюрьму (благо статья есть), а честного человека объявить победителем. Ау... людоедочка … какие нафиг перевыборы???
boseal 19 сентября 2018 | 21:08
Чувствую ждет Ищенко судьба покойного Черепкова, который "воевал" в свое время с Ноздратенко. Колесо его политического велосипеда станет похожим на ёжика, если он станет губернатором.
mamiluk 19 сентября 2018 | 21:14
Режим ловко провернул тайм аут...вот это удар!...Сколько идиотов поведутся на эту утку...Ловко...Лавируют, однако...