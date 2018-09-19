Повторные выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года

Как напоминает пресс-служба ЦИК, по закону новое голосование должно состояться не позднее, чем через три месяца с момента основных выборах. Ранее ЦИК рекомендовал отменить итоги выборов в Приморье из-за многочисленных нарушений. Между тем, по сведениям Интерфакса, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, скорее всего, не примет участие в повторном голосовании на выборах в Приморье. А РБК со ссылкой на свои источники уточняет, что завтра утром Тарасенко объявит о своей отставке с поста врио губернатора.