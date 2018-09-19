Австралийской полиции удалось задержать злоумышленника, который втыкал иглы в клубнику, поступающую в продажу
Им оказался подросток. Как сообщает Скай Ньюс, он уже дал признательные показания. О мотивах не сообщается. Теперь им займется служба по предупреждению преступности среди малолетних. Впрочем, правоохранители еще не знают, занимался ли этим один нарушитель или у него были сообщники. Всего полиции известно примерно о ста жалобах на иглы, найденные в купленных ягодах. При этом глава МВД Австралии утверждает, что многие жалобы сфальсифицированы.
Комментарии9
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 20:40
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jblack2 19 сентября 2018 | 20:41
Рынок продаж ягод этот "маленький шалунишка", не слабо обвалил...
perestarok 19 сентября 2018 | 20:42
"Австралийской полиции удалось задержать злоумышленника, который втыкал иглы в клубнику, поступающую в продажу
Им оказался подросток…" подосланный Путиным.
barky 19 сентября 2018 | 20:52
perestarok: подосланнный путлером
eniro 19 сентября 2018 | 21:04
perestarok: Дедушка наконец просрался. Ну, мои поздравления. С облегчением в мозгу тебя.
perestarok 19 сентября 2018 | 21:22
eniro: "Дедушка наконец просрался. Ну, мои поздравления. С облегчением в мозгу тебя."
Вы уже 5-й класс закончили?
milenacotliar 19 сентября 2018 | 20:53
Публикация тысячелетия. Я здесь в поисках обычного большеада, а тут такое.
boseal 19 сентября 2018 | 21:11
Если бы сие произошло в Солсбери, то Петрову и Баширову пришили бы новый эпизод).
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 21:12
Петров и Боширов, не ?..