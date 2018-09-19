"Австралийской полиции удалось задержать злоумышленника, который втыкал иглы в клубнику, поступающую в продажу

Им оказался подросток. Как сообщает Скай Ньюс, он уже дал признательные показания. О мотивах не сообщается. Теперь им займется служба по предупреждению преступности среди малолетних. Впрочем, правоохранители еще не знают, занимался ли этим один нарушитель или у него были сообщники. Всего полиции известно примерно о ста жалобах на иглы, найденные в купленных ягодах. При этом глава МВД Австралии утверждает, что многие жалобы сфальсифицированы.