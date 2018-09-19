Суд в Швеции приступил к рассмотрению резонансного дела об изнасилованиях
Суд в Швеции приступил к рассмотрению резонансного дела об изнасилованиях, из-за которого было отложено присуждение Нобелевской премии по литературе. Обвиняемым является Жан-Клод Арно. Влиятельный в Швеции деятель культуры и фотограф, он на протяжении долгих лет принимал активное участие в работе Нобелевского комитета. Его супруга – член Шведской академии Катарина Фростенсон. Академия решила не вручать в этом году Нобелевскую премию по литературе на фоне череды громких скандалов и утечек закрытой информации о номинантах.
Комментарии3
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vinidbi 19 сентября 2018 | 20:40
Исламоискалеченных в Швеции целые кварталы наподобии Гарлема в Нью-Йорке - куда даже полиция не суется - наверняка это их работа насиловать беспечных, сытых и бестолковых шведок!!!
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 20:40
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
velbkeirf1 19 сентября 2018 | 20:57
куды катимся ну все кажись разрешили в "шведской семье" и шо прямо на книжках?