Суд в Швеции приступил к рассмотрению резонансного дела об изнасилованиях, из-за которого было отложено присуждение Нобелевской премии по литературе. Обвиняемым является Жан-Клод Арно. Влиятельный в Швеции деятель культуры и фотограф, он на протяжении долгих лет принимал активное участие в работе Нобелевского комитета. Его супруга – член Шведской академии Катарина Фростенсон. Академия решила не вручать в этом году Нобелевскую премию по литературе на фоне череды громких скандалов и утечек закрытой информации о номинантах.