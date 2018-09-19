Трамп ушел от ответа на вопрос о возможном помиловании бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта
Тот, как известно, заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим российское вмешательство в американские выборы в 16-ом году. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и препятствовании правосудию. Манафорту грозит до 10 лет тюрьмы.
Комментарии4
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palm_coast 19 сентября 2018 | 20:39
Разве есть такие которые не знают ответ на этот простой вопрос? Да может помиловать., есть такая возможность у президента США.
gonduras_on_colima 19 сентября 2018 | 21:03
palm_coast: Тут ситуация почти как в известном анеке с концовкой:
- Съест-то он съест, но кто ж ему даст?
Таки да, Трамп по закону может помиловать любого преступника, по которому уже есть приговор суда.
Но только по федеральным делами, если посадит суд какого-то штата, то уже нет.
Однако, после заключения сделки Манафорта со следствием у того остаётся один-единственный путь - честь и исчерпывающе отвечать но все вопросы, которые ему будут заданы.
То есть Манафорт Трампа уже сдал, дальше всё может идти только в этом ключе.
И какой смысл теперь Трампу его миловать, нарываясь на очередные неприятности?
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 20:41
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
palm_coast 19 сентября 2018 | 20:46
yulya_tsikinna:
Чо ты под меня все время лезешь бабуль?, у меня что, рук нету?, или думаешь что я ленивый?