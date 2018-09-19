Трамп ушел от ответа на вопрос о возможном помиловании бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта

Тот, как известно, заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим российское вмешательство в американские выборы в 16-ом году. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и препятствовании правосудию. Манафорту грозит до 10 лет тюрьмы.