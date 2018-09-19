Украинский МИД 21 сентября официально проинформирует Россию о непродлении договора о дружбе
Украинский МИД 21 сентября официально проинформирует Россию о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. По его словам, соответствующая нота в принципе готова. Параллельно будут проинформированы все международные организации, включая ООН. Срок договора истекает в октябре этого года.
Комментарии37
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timbuktu 19 сентября 2018 | 20:32
ироды просто! ну.как они так могли поступить с добрейшей россией?!
pipan 19 сентября 2018 | 20:39
timbuktu: Абсолютно похер на хохлов ! Нам был нужен Крым , он у нас есть ,ну а украина как использованный презерватив ! кому нужен использованный гандон !?
blinorozhiy_chmo 19 сентября 2018 | 20:45
Наааааааааааааааааааасрать. ;-)
mayer 19 сентября 2018 | 20:57
pipan: Так и просится отозваться, как по старинке: "От гандона (использованного) слышу!"
testmeter 19 сентября 2018 | 21:05
pipan: А как же "Новороссия" и "Малороссия"? Или у вас не хватит дерьма, чтобы и их как Крым засрать?
kottigr1 19 сентября 2018 | 21:14
pipan: Нам был нужен Крым , он у нас есть
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У тебя есть только бесплатный валежник, а вот у Путина есть ты вместе с Крымом. Не путай свой карман с карманом Хозяина.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 20:41
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
palm_coast 19 сентября 2018 | 20:48
yulya_tsikinna:
Ты тут как Данко1. Та тоже каждому посту затычка.
kottigr1 19 сентября 2018 | 21:16
palm_coast: Это он и есть.. Просто Пригожин им денег не платит, задерживает, мол кризис, вот и симоньянит как встарь, что бы до получки перебиться..
tom_tom 19 сентября 2018 | 20:50
Давай, раша, до свидания!
master_superanalitik 19 сентября 2018 | 20:54
Украинский МИД 21 сентября официально проинформирует Россию о непродлении договора о дружбе
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Скорей бы уже! А то так хочется расторжения этого договора, то кушать даже не могу! Как говорил тов. Сталин: "Есть договор - есть проблема. Нет договора - нет проблемы." Как только Россия построит Северный поток-2, проблемы сразу иссякнут и мы всем дадим просраться! Уверенную поступь Российской Империи никому остановить не удастся! Вы можете уссаться, обосраться, захлебнуться собственной слюной, а Москва - это Третий Рим, а четвертому в Вашингтоне не бывать!
palm_coast 19 сентября 2018 | 21:00
master_superanalitik:
Как это в Вашингтоне не бывать? Ты явно Колян на Палм Кост намекаешь.
master_superanalitik 19 сентября 2018 | 21:04
palm_coast:
Шурик, ты разгадал мои мысли, Палм Кост будет Четвертым Римом, но не раньше чем через 500 лет.
unprejudiced 19 сентября 2018 | 20:34
В консульстве Венгрии в Берегово (Закарпатская область) гражданам Украины выдают венгерские паспорта. При этом украинцы присягают на верность Венгрии.
Об этом сообщают украинские СМИ
Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями — не сообщать о получении документов украинской власти.
«Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», — трижды повторяют граждане текст клятвы на фоне венгерского флага.
После гимна владельцы новых венгерских паспортов получают инструкции от сотрудников МИД Венгрии.
«Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства», — говорят венгерские дипломаты.
Темные времена настали для хунты. Такими темпами скоро образование 404 (некогда Украина) будет состоять из 3 городов 0 Львов, Тернополь и Ивано-Франковск. Главнный вопрос кто будет возвращать те все кредиты что киевская хунта набрала и куда то дела и каким образом?
jblack2 19 сентября 2018 | 20:49
unprejudiced: я бы не был столь оптимистичен в прогнозах, бандеровцы готовы пролить ещё не мало крови и устроить настоящий террор по всей стране...
unprejudiced 19 сентября 2018 | 20:54
jblack2: Венгрия страна НАТО. Напади на неё хунта ей придется со всем этим альянсов воевать. Думаю киевская хунта максимум пукать и жаловаться будет.
petervladov 19 сентября 2018 | 20:35
Каклы и забор там достройте ато Яйчэнюх не успел.
velbkeirf1 19 сентября 2018 | 20:37
И потому-то на Руси Завещано аж Мономахом: «Связаться Боже упаси! С тремя — жидом, хохлом и ляхом «. Коварен жид, хотя и слеп ; Кичливый лях — похуже бляди..
kryimzdick 19 сентября 2018 | 20:38
Вот тебе бабушка и Юргенс-day
ura_123 19 сентября 2018 | 20:39
Чего тянули четыре года???
sg100 19 сентября 2018 | 20:42
НРадо Окраину в Новую Эстония переименовать. По ее словам Россия начала войну против ене 4(!!!) года назад и только сейча расторгают договор о дружбе(!!) )))
vladislav 19 сентября 2018 | 21:10
sg100: "и только сейча расторгают договор о дружбе"
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До чего ж портянки тупые! Речь не о РАСТОРЖЕНИИ договора, а о НЕ ПРОДЛЕНИИ. Чуешь разницу, ватноголовый??
nestor199 19 сентября 2018 | 20:42
Подождем двадцать первого. Я процентов на девяносто уверен в том, что хохлы передумают.
mayer 19 сентября 2018 | 21:01
nestor199: Даже если на 99% - нет, не передумают! Россия всё сделала для этого.
nestor199 19 сентября 2018 | 21:12
mayer: Я надеюсь на то, что они не передумают - у России проблем меньше будет.
unprejudiced 19 сентября 2018 | 20:43
«Зрада» добралась до оплота безопасности Украинского Государства — СБУ.
Здание Национальной академии СБУ украсили «патриотическим» муралом, на котором изображены украинский казак и современный воин, готовые, как сказано в описании изображения, «в любую минуту отразить нападение противника».
Граффити под названием «На страже безопасности Украины» открыл председатель СБУ Василий Грицак во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины «независимости Украины».
Однако, как оказалось, на самом деле на стене академии СБУ изображен боец спецназа ФСБ, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой РОСН ещё в 2013 году, в чём можно убедиться, посмотрев на обложку специализированного журнала для страйкболистов AirsoftMag.
palm_coast 19 сентября 2018 | 20:43
Вот тут бы и хотелось в зад к будущему - вернуться в СССР и объединить два братских государства, по существу два родственных по крови народа в одно единое целое.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 20:46
palm_coast: Горбачев еще может возглавить СССР
palm_coast 19 сентября 2018 | 20:52
kryimzdick:
Чем Путин плох?, у него больше опыта в управлении государством., 18 летний багаж знаний за своими плечами носит.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 20:57
palm_coast: Если СССР - то Горбачев. Путина в гебуху обратно. Вы же хотите всё взад или не всё?
palm_coast 19 сентября 2018 | 21:03
kryimzdick:
Туда все не впихнешь, ни вместится. Правильнее конечно же было бы Сталина воскресить, но тут опять же - смотришь на Путина и он подает надежды на оптимизм.
vlabumur 19 сентября 2018 | 21:04
palm_coast: хотелось в зад к будущему
+++++++++++++++++++++++++++
Так мы и так в заду в полной жопе,то есть в будущем.
begly_ 19 сентября 2018 | 21:10
vlabumur:
Ну прям таки в полной.., пока что еще виден свет в конце "тоннеля" или уже нет?!
nabluda_tel 19 сентября 2018 | 21:02
очередное великое достижение путина в международной политике.
drgonish 19 сентября 2018 | 21:03
Подписанный в день дурака договор разорван. Интересно, сколько у Порошенко осталось способов окончательно попрощаться с Россией. Ведь 4 гола прощается уже.
grigorcar 19 сентября 2018 | 21:04
неожиданно. прям гром средь ясного неба.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 21:14
Теперь осталось только 21 сентября в России объявить праздничным и выходным днем. )