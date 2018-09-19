Украинский МИД 21 сентября официально проинформирует Россию о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. По его словам, соответствующая нота в принципе готова. Параллельно будут проинформированы все международные организации, включая ООН. Срок договора истекает в октябре этого года.