У Московского кредитного банка, входящего в первую десятку, начались проблемы с выдачей депозитов
По сведениям портала Финанс.ру, операции по вкладам не производятся со вторника. В колл-центре банка сообщают, что для получения вклада свыше 100 тысяч рублей нужно делать заказ за день. Там объясняют возникшие сложности сбоем в операционной системе. Между тем, сегодня утром у клиентов МКБ возникли сложности и с доступом в интернет— и мобильный банк. Московский кредитный банк занимает 7 место по активам и 10 по объему средств физлиц. Прошлой осенью банк получил от Роснефти кредит в 200 миллиардов рублей.
Комментарии16
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antchr 19 сентября 2018 | 20:33
За МКБ пришли?
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 20:38
antchr: гикнулся, туды его в качель! Власть заставляет коммереческие банки давать кредиты дружкам путина, а те потом кидают банки! Вот так при путине ничтожества становятся миллиардерами!
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 20:42
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
danko1 19 сентября 2018 | 20:35
Может, Роснефть получила кредит от банка в 200 млрд., а теперь наглый вор Игорь Иванович банкротит банк в своих интересах?
largo1122 19 сентября 2018 | 20:38
Банки не рухнут, а вот рубль обвалят точно, самое разумное сейчас все активы и пассивы, движимость и недвижимость максимально переводить в валютную корзину.
tv_victim 19 сентября 2018 | 20:39
Странно все это.... Банки валятся как кегли, но что-то не слышно, чтобы банкиры стрелялись или прыгали из окон с криком "Я банкро-о-о-о-от"..... Как-то живут и после банкротства, причем живут не хуже, чем когда банк еще не грохнулся.... ЧуднО!
meteor1908 19 сентября 2018 | 20:52
tv_victim: после банкротства они живут ещё лучше - где-нибудь на Лазурном берегу.
jetsam 19 сентября 2018 | 20:39
в нем сечин личное хранил.
небось - вывел, вот и рухнуло
danko1 19 сентября 2018 | 20:43
jetsam: Сечин, конечно тупой и профан, но не до такой степени, чтобы в России награбленное хранить.
Он давно всё на Запад вывел.
jetsam 19 сентября 2018 | 21:17
danko1: ой как вы ошибаетесь. ему то дома ничего не угрожает. а вот за бугром....
putin_itogy 19 сентября 2018 | 20:39
Риздец Авдееву, подкрался незаметно..
Говорили ему умные люди(ещё до Крыма) кэшуйся(1, 5 лярда зелени!) - и вали в Лондон на ПМЖ..
Но, патриотом оказался..
По нашему дураком, путиным..
piter_ug 19 сентября 2018 | 20:53
«Недолго мучалась старушка в злодейских опытных руках...»
Какой банк следующий отбросит копыта?
grigorcar 19 сентября 2018 | 20:58
piter_ug: тот, который возьмет следующий кредит от Сечина.
cromwel 19 сентября 2018 | 20:54
Выживут только те банки, которые поддерживает режим за наш с вами счет
bazilgu 19 сентября 2018 | 20:57
Кредит 200 ярдов полоучили- можно линять. А ЦБ подождет, когда хозяева МКБ слиняют и отзовет лицензию.
nabluda_tel 19 сентября 2018 | 20:58
Роснефть кредиты банкам раздает, а сами из бюджета сосут.