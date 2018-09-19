У Московского кредитного банка, входящего в первую десятку, начались проблемы с выдачей депозитов

По сведениям портала Финанс.ру, операции по вкладам не производятся со вторника. В колл-центре банка сообщают, что для получения вклада свыше 100 тысяч рублей нужно делать заказ за день. Там объясняют возникшие сложности сбоем в операционной системе. Между тем, сегодня утром у клиентов МКБ возникли сложности и с доступом в интернет— и мобильный банк. Московский кредитный банк занимает 7 место по активам и 10 по объему средств физлиц. Прошлой осенью банк получил от Роснефти кредит в 200 миллиардов рублей.