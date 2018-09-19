Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась с турнира в Словакии
Она уже исключена из списка участников мемориала Ондрея Непелы в Братиславе. О причинах на сайте Международного союза конькобежцев не сообщается. Турнир пройдет с 21 по 22 сентября.
Комментарии3
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 20:07
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
pantv6666 19 сентября 2018 | 20:19
Так снялась или исключили?
vinidbi 19 сентября 2018 | 20:34
pantv6666: Неужели Алинка мельдония по-незнанке пережрала?- жаль не плохая фигуристка!!!