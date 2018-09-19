Фейсбук обвинили в дискриминации при приеме на работу в компанию по признакам пола и возраста

Жалобу на соцсеть подал американский союз защиты гражданских свобод. Разбирательством занимается комиссия США по равным возможностям в области занятости. Соответчиками вместе с Фейсбуком выступают еще десять компаний, среди которых разработчики программного обеспечения и средств безопасности. В иске указывается, что Фейсбук допускает ограничения, которые исторически используются для того, чтобы отстранить женщин от высокооплачиваемых рабочих мест. Сервис по поиску работы в Фейсбуке появился в прошлом году.