Фейсбук обвинили в дискриминации при приеме на работу в компанию по признакам пола и возраста
Жалобу на соцсеть подал американский союз защиты гражданских свобод. Разбирательством занимается комиссия США по равным возможностям в области занятости. Соответчиками вместе с Фейсбуком выступают еще десять компаний, среди которых разработчики программного обеспечения и средств безопасности. В иске указывается, что Фейсбук допускает ограничения, которые исторически используются для того, чтобы отстранить женщин от высокооплачиваемых рабочих мест. Сервис по поиску работы в Фейсбуке появился в прошлом году.
Комментарии4
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 20:11
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
palm_coast 19 сентября 2018 | 20:16
Вот видите Юлька Ссыкина., на вид за 60, а продолжает трудиться, трехсердешная, трехстволка.
Пример для подражания.
sg100 19 сентября 2018 | 20:20
palm_coast:
Интересно почему не только не банят, но и посты не удаляют? Может кому то из своих разрешили рекламу тиснуть? Юлия Латынина небось.. Со второй древнейшей проблемы начались, вернулась в первую..
palm_coast 19 сентября 2018 | 20:29
sg100:
Будь я главредом Эха, так любую рекламу позволял бы крутить за нужную мне сумму. Тут же нет экстремизма, призыва к свержению власти, насилия.., а наоборот - положительные эмоции и надежда заняться тем же, кому за 50 и не могут найти себе работу по душе. Мужчинам тоже неплохо бы было задуматься над таким же способом заработка.