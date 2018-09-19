Федотов: В Уголовный кодекс следует ввести отдельную статью о пытках
К этому призвал глава СПЧ Михаил Федотов. Он напомнил, что на сегодняшний день виновных в преступлениях, связанных с пытками, судят всего лишь за превышение служебных полномочий.
Федотов заявил, что функции формирования ОНК следует передать от общественной палаты уполномоченному по правам человека в России. По его словам, эту инициативу следует рассматривать в рамках формирования национального превентивного механизма, предусмотренного конвенцией против пыток.
Он объяснил свое предложение передать функции формирования ОНК уполномоченному по правам человека плохой работой общественной палаты.
Как считает глава СПЧ, чем больше у уполномоченного будет прав и возможностей в сфере защиты прав человека, тем лучше будет остальным гражданам.
Комментарии12
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kir_pich_101 19 сентября 2018 | 20:06
А просто относиться по человечески к людям, даже сидящим, конечно нельзя...
Без статьи никак...
Неужели это что-то изменит?
cromwel 19 сентября 2018 | 20:57
kir_pich_101: ничего не изменит. Просто полицейский засовывающий бутылку в жопу задержанному будет не пытать его, а проводить допрос с применением методов убеждения. Как то так..
shmuel63 19 сентября 2018 | 20:10
Совершенно верно. Пытки нужно ввести в рамки закона. И чтоб пытал не абы кто, а специально подготовленный сотрудник, с государственным сертификатом, в присутствии врача и уполномоченного по правам человека.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 20:10
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venmud 19 сентября 2018 | 20:16
виновных в преступлениях, связанных с пытками, судят всего лишь за превышение служебных полномочий."
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Или дурь, или сознательная деза "уполномоченного. За пытки бесправного и бессильного можно судить по половине статей УК РФ
nestor199 19 сентября 2018 | 20:47
venmud: Исключительно дурь и незнание положения дел. Придурок этот уполномоченный: отсутствие в меню хамона многие арестованные и осужденные могут назвать пыткой, причем пыткой особо изощренной.
nikolaitschi 19 сентября 2018 | 20:16
Тогда демонстрантов будут сажать за пытки по отношению к политике. При сегодняшнем право применении новые законы вообще излишни, да и старые,похоже, тоже.
nikolaitschi 19 сентября 2018 | 20:19
nikolaitschi: полиции, конечно.
nina51 19 сентября 2018 | 20:18
И это правильно
venmud 19 сентября 2018 | 20:19
Лучше бы Федотов направил свои усилия на защиту прав кинутых избирателей Приморья и добился применения статей по фальсификации результатов выборов.
evgeny_biolog 19 сентября 2018 | 20:31
"вести отдельную статью о пытках"
А без статьи судить не могут?
slawa1940 19 сентября 2018 | 20:32
Да? Найдут потёртость у вашего обидчика - вы пытали. А то,что он вам почки отшиб - то так и было. Не с того конца задачу решаете!