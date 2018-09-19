Федотов: В Уголовный кодекс следует ввести отдельную статью о пытках

К этому призвал глава СПЧ Михаил Федотов. Он напомнил, что на сегодняшний день виновных в преступлениях, связанных с пытками, судят всего лишь за превышение служебных полномочий.

Федотов заявил, что функции формирования ОНК следует передать от общественной палаты уполномоченному по правам человека в России. По его словам, эту инициативу следует рассматривать в рамках формирования национального превентивного механизма, предусмотренного конвенцией против пыток.

Он объяснил свое предложение передать функции формирования ОНК уполномоченному по правам человека плохой работой общественной палаты.

Как считает глава СПЧ, чем больше у уполномоченного будет прав и возможностей в сфере защиты прав человека, тем лучше будет остальным гражданам.