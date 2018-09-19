Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, скорее всего, не примет участие в повторном голосовании на выборах губернатора Приморья. Об этом Интерфаксу сообщил источник, знакомый с планами врио главы региона. Пресс-секретарь Тарасенко Елена Бурмис ранее говорила, что он ждет итогового заседания краевого избиркома о судьбе второго тура, чтобы принять решение по поводу своего участия в новых выборах. РБК со ссылкой на свои источники сообщают, что завтра утром Тарасенко объявит о своей отставке.