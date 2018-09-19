Андрей Тарасенко, скорее всего, не примет участие в повторном голосовании на выборах губернатора Приморья
Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, скорее всего, не примет участие в повторном голосовании на выборах губернатора Приморья. Об этом Интерфаксу сообщил источник, знакомый с планами врио главы региона. Пресс-секретарь Тарасенко Елена Бурмис ранее говорила, что он ждет итогового заседания краевого избиркома о судьбе второго тура, чтобы принять решение по поводу своего участия в новых выборах. РБК со ссылкой на свои источники сообщают, что завтра утром Тарасенко объявит о своей отставке.
Комментарии10
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vlabumur 19 сентября 2018 | 20:04
Так Навальный прав это не выборы а дерьмо.?
rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 20:11
Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, скорее всего, не примет участие в повторном голосовании на выборах губернатора Приморья...
Хрен с ними, с казнокрадством, кумовством и взяточничеством, если с ними сегодня невозможно справиться, то пусть.
Но вот что действительно требуется от В.Путина, как от русского патриота и гражданина, - так это установление в России института честных, открытых и демократических выборов. Для России это важнее всего на свете, важнее православия, русского языка и высоких цен на углеводороды.
alcatraz 19 сентября 2018 | 20:22
rpmcmurphy: Да ты патрик спалился наконец...дописался.
Когда то это должно было случиться.
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так это установление в России института честных, открытых и демократических выборов. Для России это важнее всего на свете, важнее православия, русского языка и высоких цен на углеводороды.
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Ты, падла пишешь, что либерализм важнее православия и самое страшное...руского языка.
Ты хоть сам понял, что накалякал?
Вот скажи..ты почему так ненавидешь Россию и русский народ?
Отвечай немедленно Враг.?
alcatraz 19 сентября 2018 | 20:11
Тарасенко подвел нац.лидера...ссылка в министерство ему в наказание.
В принципе Ищенко не подведет, сам Зюганов за него поручился.
Долю будет отстегивать регулярно без задержек.
master_superanalitik 19 сентября 2018 | 21:00
vlabumur:
Все выборы, кроме маленьких населенных пунктов, где все друг друга знают, совершенно не нужны. Россию спасет только Монархия! Все партийные программы - это лицемерие и обман. А законный Монарх - он нам всем как отец родной - суровый, но справедливый. За счет выборов следует экономить народную копейку.
nina51 19 сентября 2018 | 20:07
Молодец
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 20:11
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
scimitar 19 сентября 2018 | 20:14
Померла так померла! Возможно, ему из апэшечки намекнули, что неприкрытая подлость еще больше роняет авторитет Кремля.
sasass 19 сентября 2018 | 20:24
Приморцы упертый народ - Тарасенко понял и Кремль тоже , что злить народ нельзя и решил уйти по хорошему..
vlabumur 19 сентября 2018 | 21:17
ПУТИН
=Какое самое главное событие в моей жизни?
- Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!.(с) .