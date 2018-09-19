КС  Македонии отклонил требования оппозиции о признании незаконным референдума о  переименовании страны

Как передает «Ассошиэйтед пресс», КС постановил признать проведение референдума о смене названия Македонии законным и конституционным. Как сообщалось ранее, оппозиция Македонии выступает против изменения названия страны на «Северную Македонию» для урегулирования длительных разногласий с Грецией.