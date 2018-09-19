КС Македонии отклонил требования оппозиции о признании незаконным референдума о переименовании страны
Как передает «Ассошиэйтед пресс», КС постановил признать проведение референдума о смене названия Македонии законным и конституционным. Как сообщалось ранее, оппозиция Македонии выступает против изменения названия страны на «Северную Македонию» для урегулирования длительных разногласий с Грецией.
Комментарии2
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zurich_106 19 сентября 2018 | 19:49
пупкин расстратил бюджетные деньги на раздрай в балканских странах - в итоге получил врагов даже в Греции и остался у разбитого корыта
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 19:49
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz