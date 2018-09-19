Дональд Трамп объявил, что в скором времени проведет очередную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Дату он не уточнил. Напомним, в Пхеньяне только что завершился межкорейский саммит на высшем уровне. Ким Чен Ын и президент республики Корея Мун Чже Ин обсуждали вопросы денуклеаризации корейского полуострова и улучшения двухсторонних отношений. В принятой по итогам декларации стороны подтвердили стремление к превращению Корейского полуострова в зону мира. В Москве приветствовали итоги переговоров в Пхеньяне и призвали Вашингтон к ответным шагам.
Комментарии5
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fresh_breeze 19 сентября 2018 | 19:34
"Дональд Трамп объявил, что в скором времени проведет очередную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном"
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А Ким знает об этом? Не Порошенко ж какой-то, чтоб по щелчку пальца из Вашингтона примчаться к хозяину.
alexsokoll 19 сентября 2018 | 19:36
fresh_breeze:
Трамп подмазывается к успеху России и Китая в корейском урегулировании.
Израиль ответит за погибших офицеров России.
zurich_106 19 сентября 2018 | 19:42
alexsokoll: Тупой поваренок, при чем здесь Израиль? Россия под санкциями США поддерживает инициированные США санкции ООН в отношении КНДР ,ну-ка повтори.
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 19:38
fresh_breeze: хрчу напрмнить вате путина один исторический факт: после объединения ФРГ и ГДР совок распался! Теперь на носу объединение двух Корей - вот вова и исходит на какшки пытаясь не допустить этого, понимая, что жлёт рашку в будущем!
tv_victim 19 сентября 2018 | 19:46
Даже потомственный диктатор повернулся лицом к миру.... А наш все больше ощеривается из своей норы....