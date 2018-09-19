"Дональд Трамп объявил, что в скором времени проведет очередную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном"

Дату он не уточнил. Напомним, в Пхеньяне только что завершился межкорейский саммит на высшем уровне. Ким Чен Ын и президент республики Корея Мун Чже Ин обсуждали вопросы денуклеаризации корейского полуострова и улучшения двухсторонних отношений. В принятой по итогам декларации стороны подтвердили стремление к превращению Корейского полуострова в зону мира. В Москве приветствовали итоги переговоров в Пхеньяне и призвали Вашингтон к ответным шагам.