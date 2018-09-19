СК выясняет обстоятельства гибели рабочего при обрушении золотодобывающей шахты в Челябинской области

Как передает Интерфакс, на месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники контролирующих органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Обрушение на шахте «Центральная» компании «Южуралзолото» произошло на глубине 850 метров. Там находились два человека, один из них выжил и госпитализирован.