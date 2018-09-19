Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко возможно не останется на должности до проведения новых выборов

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, о своем уходе в отставку Тарасенко объявит 20 сентября. С соответствующим заявлением он выступит, когда в Москве будет раннее утро после того, как краевой избирком официально примет решение об отмене результатов второго тура выборов.