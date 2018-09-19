Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко возможно не останется на должности до проведения новых выборов
Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, о своем уходе в отставку Тарасенко объявит 20 сентября. С соответствующим заявлением он выступит, когда в Москве будет раннее утро после того, как краевой избирком официально примет решение об отмене результатов второго тура выборов.
Комментарии5
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vlabumur 19 сентября 2018 | 19:34
Так Навальный прав это не выборы а дерьмо.?
astet 19 сентября 2018 | 19:48
vlabumur: Тарасенко должен быть отстранён
от участия в этих выборах!!!
kottigr1 19 сентября 2018 | 19:49
vlabumur: Какие могут выборы там где выбирают из предложенного, а цифры подгоняют под результат ?
allexsib 19 сентября 2018 | 19:36
Зачем выборы отменять? Ясно,что Ищенко,просто,их(выборы) выиграл,т.к. откровенный мухлеж,с подменой данных,затеяли в самом конце "гонки подсчетов". Объявите Ищенко победителем, найдите и судите тех,кто допустил нарушение закона....
viktorova 19 сентября 2018 | 19:44
Какая непостоянная эта тарасенка. То хочу, то не хочу. То буду, то не буду.
Как ц@лка - недотрога.
Да и мысли также выражает...