Росгвардия до конца года получит машины спецназначения «Стена» для как говорят разработчики из концерна Калашников «защиты от агрессивной толпы». У силового ведомства будет до десяти таких комплексов.

Комплекс сделан на базе грузовика КАМАЗ. На его стёклах металлические решётки, кузов обшит листами металла. За несколько минут он при необходимости превращается в заграждение шириной в семь с половиной метров. Его подгоняют по ширине улицы так что несколько машин могут перекрыть её полностью, отмечает РИА. На машинах установлены видеокамеры, средства звукового давления и стробоскопы.

Есть небольшие стеклянные отверстия и амбразуры для того, чтобы при необходимости вести огонь. Комплекс Стена показали сегодня в День оружейника в Ижевске, а также подмосковном парке Патриот, куда приехал президент Путин и министр обороны Шойгу. В холдинге Калашников говорят, что задача комплекса снизить потери среди сотрудников Росгвардии, а также оградить их цитата «от агрессивно настроенных людей и сбить у них «накал». Московский ОМОН уже испытал «Стену». В комплекс в том числе бросали коктейли Молотова, он быстро тушил себя сам. В ходе испытаний с модели убрали водомёты. Они приводили к повышенному травматизму, пояснил представитель концерна.

Разработчики уверяют, что машин, подобных комплексу «Стена», в мире нет. Росгвардия сама определит регионы, в которые направят комплексы.