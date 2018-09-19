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19:04, 19 сентября 2018

Росгвардия до конца года получит машины спецназначения «Стена»

Росгвардия до конца года получит машины спецназначения «Стена» для как говорят разработчики из концерна Калашников «защиты от агрессивной толпы». У силового ведомства будет до десяти таких комплексов.

Комплекс сделан на базе грузовика КАМАЗ. На его стёклах металлические решётки, кузов обшит листами металла. За несколько минут он при необходимости превращается в заграждение шириной в семь с половиной метров. Его подгоняют по ширине улицы так что несколько машин могут перекрыть её полностью, отмечает РИА. На машинах установлены видеокамеры, средства звукового давления и стробоскопы.

Есть небольшие стеклянные отверстия и амбразуры для того, чтобы при необходимости вести огонь. Комплекс Стена показали сегодня в День оружейника в Ижевске, а также подмосковном парке Патриот, куда приехал президент Путин и министр обороны Шойгу. В холдинге Калашников говорят, что задача комплекса снизить потери среди сотрудников Росгвардии, а также оградить их цитата «от агрессивно настроенных людей и сбить у них «накал». Московский ОМОН уже испытал «Стену». В комплекс в том числе бросали коктейли Молотова, он быстро тушил себя сам. В ходе испытаний с модели убрали водомёты. Они приводили к повышенному травматизму, пояснил представитель концерна.

Разработчики уверяют, что машин, подобных комплексу «Стена», в мире нет. Росгвардия сама определит регионы, в которые направят комплексы.

Комментарии

32

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morganafata 19 сентября 2018 | 19:11

Во исполнение очередных майских указов, если предпенсионеры возмутятся воровству их денег, вове есть чем ответить.

danko1 19 сентября 2018 | 19:14

morganafata: Никаких денег бандитская власть не жалеет для защиты своего преступного режима от народа.
Только агрессивными садисты-"гвардейцы" бывают, а не люди на мирных митингах.

yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 19:22

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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

vasilevich58 19 сентября 2018 | 19:46

Храбрецы из Росгвардии собираются применять бронетехнику и стрелять боевыми по школьникам, женщинам и пенсионерам?

viktorova 19 сентября 2018 | 19:26

Это и есть «новые, более совершенные образцы вооружений» о которых говорится в соседней новости?
А... понятно тогда. Против российского населения вооружается старикашка...

igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 19:34

morganafata: по идее бараны из росгвардии должны были получить машины с название "забор" , а не стена!

kottigr1 19 сентября 2018 | 19:12

Хорошие машины.. Будет потом с чего "Pink Floyd"у выступать..
"Всего лишь еще один кирпич в стене..."

filosof64 19 сентября 2018 | 19:12

агрессивная толпа, это видимо граждане требующие исполнения ЗАКОНА для всех? волки позорные.....

chapter_2 19 сентября 2018 | 19:15

Тоталитарная власть опирается на два инструмента принуждения граждан к повиновению - госпропаганду и госбезопасность. Самодержавию можно сопротивляться и не вступая в прямой контакт с машинами спецназначения «Стена».

curious69_ 19 сентября 2018 | 19:17

Интересно а от "коктейля молотова" эти машины тоже будут защищены?

alexandr400 19 сентября 2018 | 19:23

curious69_: На всякую машину есть средство...

atjapa 19 сентября 2018 | 19:43

curious69_: Невнимательны.
" Московский ОМОН уже испытал «Стену». В комплекс в том числе бросали коктейли Молотова, он быстро тушил себя сам. "

waldy 19 сентября 2018 | 19:19

"Разработчики уверяют, что машин, подобных комплексу «Стена», в мире нет. "
Поздравляю россиян! Наконец-то впереди планеты всей по подавлению населения возмущённого тотальным воровством и правовым беспределом! Уряяя путлеру!!!

avturbin 19 сентября 2018 | 19:19

"Росгвардия сама определит регионы, в которые направят комплексы."
В Воронеж, естественно. Вот он, достойный ассиметричный ответ сионистской военщине.

segserg 19 сентября 2018 | 19:20

""машин, подобных комплексу «Стена», в мире нет.""

Ну это понятно...

provincial49 19 сентября 2018 | 19:48

segserg: Видимо поединщик Золотов, сидя за этой "стеной", и будет дуэлировать с А.Навальным. Генерал-Херой, подворовывающий капусту и морковь у своих "гвардейцев"

alexandr400 19 сентября 2018 | 19:21

Не поможет, Вован, ужо доберутся до тебя длинные руки народного гнева...ну, или кто там тебе хочет подсидеть.

ed10075 19 сентября 2018 | 19:21

Сколько же в этой новости заботы о человеке!... который сидит в Кремле за зубцами.

unprejudiced 19 сентября 2018 | 19:23

Классная машина, слава российскому ВПК! Миньонам персонажа придется скоро ой как туго. Хотя их итак за их злодеяния легко и непринужденно в автозаки упаковывают.

fleyta6 19 сентября 2018 | 19:24

На Уй нам Цифра, если Стена есть?!

tv_victim 19 сентября 2018 | 19:24

Интересно, как весь мир обходится без таких вот изобретений, если "аналогов в мире нет"?

equus 19 сентября 2018 | 19:28

tv_victim:
Ergo, не только в области балета мы впереди планеты всей!..
;-)

equus 19 сентября 2018 | 19:26

Видел вчера.
"Грустную думу наводит она"... (c)

venq 19 сентября 2018 | 19:28

"Росгвардия до конца года получит машины спецназначения «Стена» для как говорят разработчики из концерна Калашников «защиты от агрессивной толпы»."
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неужели агрессивная толпа не обманет ожидания власти и появится тоже до конца года? :D

segserg 19 сентября 2018 | 19:28

"Каратель" (емкое название, символичное) уже не справляется?

kryimzdick 19 сентября 2018 | 19:31

Неудачное название. Сколько стен рухнуло на нашей памяти

andy66 19 сентября 2018 | 19:48

первыми об эту стену убьются сами росгвардейцы

rodom_neotkuda 19 сентября 2018 | 19:34

зачем такие сложности и такие затраты?
сделать населению лоботомию - сразу вся агрессия закончится

tunis 19 сентября 2018 | 19:37

Вот уж счастье-то!! Отец родной!!
Самый человечный человек.

Кстати, после походных утилизаторов биологических отходов, замеченных на Донбассе в великорусской республике ЗАПАДЛО и в песках Сирии, а также в Крыму, в портах, куда прибывают скотовозы из Сирии, эта Стена уже не удивляет.
Главное - русским какая несказанная радость!! Они все пенсии за это счастье отдадут.

leonln1970 19 сентября 2018 | 19:41

на каждую хитрую жопу вернее стену найдётся х...й то есть иерихонская труба винтом....

provincial49 19 сентября 2018 | 19:42

Как же они боятся!

piter_ug 19 сентября 2018 | 19:48

От толпы...
Ну это от одной толпы.
А от другой толпы, а от третьей, а от четвёртой? И с разных сторон.
А с крыш, а из полуподвальных помещений?
Ме-тал-ло-лом!!!

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