Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых, еще более совершенных образцов вооружений
Президент добавил, что в этом году приступили к реализации госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года.
Россия планирует выделить на национальную оборону в 2019-ом году почти 3 триллиона рублей, а к 21-ому году – 3 триллиона 200 миллиардов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 19-21-ый годы.
Комментарии50
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rash 19 сентября 2018 | 19:34
Вся соль не в разработке, а в ВЫДЕЛЕНИИ.
nabluda_tel 19 сентября 2018 | 19:36
давай Вован, обгоним Омерику да заодно очередной раз жидко обделаемся.
ivanov2i Игорь Иванов 19 сентября 2018 | 19:36
Пили, Володя, пили.
Это - не деньги, это - рубли.
ivanov2i Игорь Иванов 19 сентября 2018 | 19:37
И поимел он своих граждан в извращенной форме и с особым цинизмом.
chimp2013 19 сентября 2018 | 19:38
Ну вот, наметилось мероприятие наказать Израиль: выдать России новые военные разработки.
mitja_76 19 сентября 2018 | 19:39
В 2027-м году мы будем иметь более лучшее оружие.
vic12 19 сентября 2018 | 19:42
mitja_76: Но плохие показатели по экономике. Надо же чем то жертвовать. простым россиянам.
danmestari 19 сентября 2018 | 19:40
Дед застрял в 60-х - 70-х годах. Просто заржавел. За 50 лет никакого развития и движения вперед. Полная деградация.
vlabumur 19 сентября 2018 | 19:41
А Сирия нам поможет.
jurisconsult 19 сентября 2018 | 19:43
Правильно. Больше оружия, хорошего и нового. Да вот беда - если дело так пойдет, то защищать некого будет. На огромной, отличной укрепленной и готовой к обороне территории, останется только армия. А мирное население - частично вымрет, частично свалит.
sapiens17 19 сентября 2018 | 19:44
Пенсии электорату отменяются?
piterrr 19 сентября 2018 | 19:44
Вот так этот гопник подзаборный и этот вояка хренов исключительно ради сохранения своей неконституционной власти продолжает загонять Россию и её население всё глубже и глубже в жопу!...
oleg_kievlyanin 19 сентября 2018 | 19:46
Ещё более совершенных? Куда же более?