Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых, еще более совершенных образцов вооружений

Президент добавил, что в этом году приступили к реализации госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года.

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2019-ом году почти 3 триллиона рублей, а к 21-ому году – 3 триллиона 200 миллиардов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 19-21-ый годы.