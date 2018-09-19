Кремль поддержал позицию ЦИК об отмене результатов губернаторских выборов в Приморье
Это небывалое событие в истории российских выборов путинской эпохи. Такое мнение в интервью «Эху» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Если в качестве губернатора удастся восстановить Андрея Ищенко, это будет означать переход к нормальной системе конкурентных выборов, считает Дмитрий Орешкин.
Комментарии20
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ss2020 19 сентября 2018 | 19:04
как он может свой приказ не поддержать!)))
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 19:20
ss2020: вова, как любая крыса, очень чувствует грань, когда понты нужно прекратить и быстро включить обратку . Тем более это всё будет облечено в заботу о честных выборах!
idshoohov 19 сентября 2018 | 19:40
igorrrpadlowitchs:
Отменить, конечно, проще, чем признать победу не своего кандидата. И на новых выборах подтасовывать будут более умело.
permsky_valenok 19 сентября 2018 | 19:05
Я думаю, что Навальный, прочитав вот ЭТО, и Д. Орешкина назовет лживой ведьмой... заклеймит позором и т.п.
vic12 19 сентября 2018 | 19:27
permsky_valenok: Т.е разбираться, кто нас.л - не будут. Там.же все свои, родненькие.
lion64__2 19 сентября 2018 | 19:08
Таким образом, если едросы не получили нужный результат, итоги выборов отменяются и всё заново? Это не что иное, как силовой захват власти и государственная измена.
danko1 19 сентября 2018 | 19:22
lion64__2: Можно сравнить с тем, что в спорте победу одержал один, а второй жульничал и ему помогали судьи, но победу честного игрока не признают и назначают переигровку.
Маразм, при котором победитель всегда будет тот, кого власть назначит. А если случайно другой окажется, то на него уголовное дело заведут.
nokola 19 сентября 2018 | 19:10
А посадки фальсификаторов будут?
polsan 19 сентября 2018 | 19:17
nokola: даже и не надейтесь! )) Да, Б-же упаси! ) Вы что не видели, как они по спортивному рванули на финише?! ))) Ценные кадры, таким разбрасываться нельзя! )))
danko1 19 сентября 2018 | 19:25
nokola: Будут. Собянина за то, что обеспечивал самую высокую явку и самый высокий % голосов за Путина и ЕР, посадили в кресло мэра Москвы.
venq 19 сентября 2018 | 19:11
ну, кремль известный нарушитель закона... :D
jamba 19 сентября 2018 | 19:13
" 24000 бюллетеней были БЕЗДАРНО вброшены в урны!" - заявила Э.Памфилова!;)) И этим все сказано;)))))
ymnikymnik 19 сентября 2018 | 19:18
Где новости ? В Нижегородской области разбился Миг-31 !
beobachter 19 сентября 2018 | 19:23
Ситтуация выглядит так: Во время шахматной партии один из соперников утащил с доски пару пешек противника. Когда соперник обнаружил пропажу и пожаловался судье Памфиловой, она предлдожила начать партию сначала, вместо того, чтобы засчитать жулику поражение.
В шахматах такого шахматного судью немедленно бы дисквалифицировали. На самом деле Памфилова получит награду, поскольку главный судья-гарант на стороне жуликов и воров....
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 19:23
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eduard53 19 сентября 2018 | 19:26
"Кремль поддержал позицию ЦИК об отмене результатов губер.выборов в Приморье ..."
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Чуть подправлю: чурцирк озвучил "свою" позицию, к-ую спустил ему кремль ...
rodom_neotkuda 19 сентября 2018 | 19:29
готовый курс для циркового училища при поготовке проф. клоунов
ltric 19 сентября 2018 | 19:34
Интересно, как они это оформят. Закон "О гарантиях прав ...",ст 70, приводит все основания для признания выборов несостоявшимися, мухлежа там нет. И это логично, комиссии сами себя на мухлеже ловить не могут. Это делает суд по запросу кандидатов или избирателей.
То есть здесь Путин с Памфиловой считают возможным подменить суд. Красота, не нравятся результаты, устраивай в конце свалку и спокойно отменяй голосование.
vlabumur 19 сентября 2018 | 19:38
Так Навальный прав это не выборы а дерьмо.?
peresvet73 19 сентября 2018 | 19:38
Все возданные Путиным структуры, и ЦИК и "Кремль", относятся к народу, как к барахлу, которое можно перебирать и сортировать по своему усмотрению.