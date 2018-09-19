Кремль поддержал позицию ЦИК об отмене результатов губернаторских выборов в Приморье

Это небывалое событие в истории российских выборов путинской эпохи. Такое мнение в интервью «Эху» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Если в качестве губернатора удастся восстановить Андрея Ищенко, это будет означать переход к нормальной системе конкурентных выборов, считает Дмитрий Орешкин.