Комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление РУСАДА в правах

Между тем, ранее главы 13 антидопинговых агентств призвали ВАДА не восстанавливать российское антидопинговое агентство. На днях комитет ВАДА по соответствию решил рекомендовать исполкому всемирного антидопингового агентства все-таки восстановить РУСАДА в правах. ВАДА примет окончательное решение 20 сентября.