Комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление РУСАДА в правах
Между тем, ранее главы 13 антидопинговых агентств призвали ВАДА не восстанавливать российское антидопинговое агентство. На днях комитет ВАДА по соответствию решил рекомендовать исполкому всемирного антидопингового агентства все-таки восстановить РУСАДА в правах. ВАДА примет окончательное решение 20 сентября.
Комментарии1
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 19:24
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