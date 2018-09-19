Федотов: Функции формирования ОНК следует передать от общественной палаты уполномоченному по правам человека в России
С таким предложением выступил глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, эту инициативу следует рассматривать в рамках формирования национального превентивного механизма, предусмотренного конвенцией против пыток.
Комментарии4
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danko1 19 сентября 2018 | 18:47
Если сейчас в этих комиссиях уже практически нет правозащитников, а множество полицаев, то если полномочия передать полицайке Москальковой, то 100% полицаев там будет.
Маразм, так полный, что соответствует путинизму-фашизму.
rash 19 сентября 2018 | 19:12
При всём негативном отношении к ОП, но отдать всё в одни руки, да ещё прокурорше!?
jetsam 19 сентября 2018 | 19:23
ох, совсем уж не тот
этот самый федот...
лизнул по самое небалуй.... флюгер хренов.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 19:24
❤️❤️❤️
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