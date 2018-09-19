Ни о каком третьем туре выборов в Приморье не может быть и речи, — это дала понять председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она напомнила, что по закону в случае отмены губернаторских выборов в Приморском крае, будут объявлены новые выборы. По словам Памфиловой, если бы был третий тур, значит должны были участвовать те же кандидаты, но сейчас все результаты обнулили. Участие в новых выборах смогут принять не только кандидаты, вышедшие во второй тур, но и другие участники.