Ни о каком третьем туре выборов в Приморье не может быть и речи, — это дала понять председатель Центризбиркома
Ни о каком третьем туре выборов в Приморье не может быть и речи, — это дала понять председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она напомнила, что по закону в случае отмены губернаторских выборов в Приморском крае, будут объявлены новые выборы. По словам Памфиловой, если бы был третий тур, значит должны были участвовать те же кандидаты, но сейчас все результаты обнулили. Участие в новых выборах смогут принять не только кандидаты, вышедшие во второй тур, но и другие участники.
Комментарии11
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danko1 19 сентября 2018 | 18:32
Очередной
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 19:25
❤️❤️❤️
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danko1 19 сентября 2018 | 18:35
Очередные обман и преступление, когда те же избирательные комиссии будут проводить выборы, вместо того, чтобы их расформировать, а участников фальсификаций и отдававших им приказы судить.
Нет выборов и при этой власти не будет.
Просто на новых выборах будут более тщательно фальсификации скрывать.
ura_123 19 сентября 2018 | 18:36
Фальсификация выборов уголовное преступление. Где уголовные дела,где посадки?
xuato 19 сентября 2018 | 18:47
Туры, как игра в очко, до - 21 . Или колоду уже перетасовали и по новому фокус покажут.
alextheterrible 19 сентября 2018 | 18:54
Никакие результаты не обнулили. Есть пока только предложение ЦИКа отменить выборы. Все не так просто. Пусть Памфилова не врет, соблюдает закон.
spbdweller 19 сентября 2018 | 18:59
но сейчас все результаты обнулили
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Для этого все и затевалось.
lion64__2 19 сентября 2018 | 19:05
Значит, если едросня проиграет выборы, то результаты можно обнулить и заново начать? Не много ли чести жуликам, ворам, полицаям и прочим "гвардейцам"? Этим фекалиям место в унитазе.
venq 19 сентября 2018 | 19:08
пышно на этот раз! :D
andreyoo 19 сентября 2018 | 19:18
Ни о каком третьем туре выборов в Приморье не может быть и речи...
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Правильно! Третий тур - плохая примета. Вот в стране Украине провели один раз и такааая херня там началась...
xuato 19 сентября 2018 | 19:45
andreyoo: Как раз в Украине умный Леонид Данилович, сказал, все пучком я ухожу и все рассосалось. А глупый Янукович думал вектор развития как член, куда наведу туда и мочу. Ему докладывают - миллионы вышли на улицы, а он - Скажу ОМОНу -Фас! И все разбегутся. Кончилось тем что ВФЯ сам сбежал в родную гебешную РФ.