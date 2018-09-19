На золотодобывающей шахте в Челябинской области произошло обрушение породы
Как сообщили Интерфаксу в региональном МЧС, на месте обрушения на глубине 850 метров находились два горняка. Один из них получил травмы и был извлечен на поверхность спасателями, второй скончался по дороге в больницу. Причину обрушения будет устанавливать государственная комиссия. ЧП произошло на предприятии «Южуралзолото».
Комментарии4
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sim202_ 19 сентября 2018 | 18:43
Опять клятые жыдофошысты виноваты !!!
xuato 19 сентября 2018 | 19:37
sim202_: Да нет, тут уже клятые не сработает, надо подключать внутренние резарвы, как учил Иосиф Виссарионович чем дальше вперед тем больше классовая борьба. Теперь появятся Троцкисти-навальнисты, поджигатели скрепохулы, вредители , шпионы и диверсанты, атеисты богохулы. И какая нибудь статья универсум для перемещения в Заполярье осужденных типа враг народа.
xuato 19 сентября 2018 | 18:44
Новости с планеты Катастроф. Ил-20 пропал, Миг 31 разбился, и всего то, ну приблизительно канешно, потери только железа - 70 млн. долларов. А тут еще шахта. Как сказал не помню какой то великий из некрополя ЖЗЛ - Жизнь всегда богаче любых фантазий писателей.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 19:25
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz