На золотодобывающей шахте в Челябинской области произошло обрушение породы

Как сообщили Интерфаксу в региональном МЧС, на месте обрушения на глубине 850 метров находились два горняка. Один из них получил травмы и был извлечен на поверхность спасателями, второй скончался по дороге в больницу. Причину обрушения будет устанавливать государственная комиссия. ЧП произошло на предприятии «Южуралзолото».