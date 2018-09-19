Сегодня старт в Лиге Чемпионов возьмут футболисты ЦСКА

Соперник москвичей – чешская Виктория.

Обе команды явно не фавориты квартета. Где выступают также мадридский Реал и итальянская Рома. Впрочем, ЦСКА – опытный еврокубковый боец. И наверняка постарается побороться за второе место в группе. А для этого нужно добиться положительного результата в игре с явным аутсайдером – чешской Викторией. Даже на чужом поле. Пути соперников, к слову, уже пересекались на групповом этапе Лиги Чемпионов 5 лет назад. Тогда команды обменялись домашними победами. Причем армейцам поражение в Пльзени 1-2, случившееся в самой концовке, стоило в итоге даже третьего места в группе. И Евровесны, соответственно.

У ЦСКА, с их набившими оскомину кадровыми проблемами – новые беды. Не смогут помочь команде в матче против Виктории форвард Абель Эрнандес и полузащитник Хердур Магнуссон. Оба футболиста не смогли из-за повреждений закончить матч Российского Чемпионата с Уфой и даже не полетели с командой в Чехию. Что же касается букмекеров, то они в предстоящем матче считают фаворитом хозяев.



Игра Виктория – ЦСКА начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.