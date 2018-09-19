Главы КНДР и Южной кореи договорились прекратить все враждебные действия друг против друга

Об этом по итогам межкорейского саммита заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Северная и Южная Кореи договорились о начале вывода военных из демилитаризованной зоны, а также о разоружении персонала пограничного пункта Ханмунджом. В Сеуле заявили о фактическом прекращении войны с КНДР. Это приближает нас к ядерному разоружению Корейского полуострова, — считает лидер Южной Кореи Мун Чже Ин.

Южная и Северная Кореи договорились подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032-м году, а также направить единые команды на Игры 2020-го года в Токио.