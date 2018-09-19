Первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый выступил в поддержку заместительной терапии для наркоманов

Он уверен, что это позволит разрушить рынок наркотиков, а в тюрьмах будет меньше людей, которые просто обмениваются дозами. Как сказал замглавы ФСИН: «Скажу вещи страшные для человека в погонах, но надо вводить для тех, кто стал наркоманом, заместительную терапию, чтобы они не воровали у родителей, а получали свою дозу официально в аптеке бесплатно».

ФСИН требуется 16 миллиардов рублей из бюджета на организацию видеонаблюдения в колониях. Об этом сообщил зам.главы ведомства Анатолий Рудый. К 1-му октября ФСИН обещает представить результаты масштабной проверки тюрем и колоний после сообщений о пытках. По словам Рудого, в ходе проверок выявляются случаи незаконного применения физической силы и специальных средств. Эти материалы в обязательном порядке передаются правоохранительные органы.

ФСИН пытается исправить впечатление от кампании, которую подняли СМИ, в связи с видео пыток в Ярославской колонии, Сказал в нашем эфире главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов добавил, что ФСИН – одна из слабых силовых структур, на представителей которых чаще всего заводят уголовные дела.