Следственный комитет России отказался закрывать уголовное дело в отношении фигурантов дела «Нового величия»

Одновременно СК не стал привлекать к уголовной ответственности внедренного сотрудника Руслана Д. Этого требует мать Анны Павликовой, — рассказала Интерфаксу адвокат Ольга Карлова. В связи с этим она планирует до конца недели подать жалобу в прокуратуру на бездействие следствия.