Z Архив новостей новости
5 4 6 299
18:25, 19 сентября 2018

Следственный комитет России отказался закрывать уголовное дело в отношении фигурантов дела «Нового величия»

Одновременно СК не стал привлекать к уголовной ответственности внедренного сотрудника Руслана Д. Этого требует мать Анны Павликовой, — рассказала Интерфаксу адвокат Ольга Карлова. В связи с этим она планирует до конца недели подать жалобу в прокуратуру на бездействие следствия.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

cromwel 19 сентября 2018 | 18:40

А на фигурантов фальсификации выборов в Приморье слабо дело открыть и не закрывать?

piterrr 19 сентября 2018 | 18:42

Вот так гопник подзаборный продолжает воевать с девчонками..И всех-то эта шваль чекистская боится, а холуйское стадо его выродков вот так на провокациях и план выполняют и погоны себе зарабатывают и новые бюджеты осваивают, грябя российских старух и детей!..

trans 19 сентября 2018 | 18:47

Минобразования закупило 6851 билет на шоу Навки (жены Пескова), потратив 12 млн руб., Городской департамент труда и соцзащиты населения приобрел 325 билетов за 419,4 тыс. руб., а Росконцерт, подотчетный Минкультуры, выделил жене Пескова 6 млн 432 тыс. руб. за семь новогодних представлений. Суммарно из денег налогоплательщиков было выделено около 18 млн рублей.

Кроме этого Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится.
Ну и где уголовное дело за коррупцию?!

unprejudiced 19 сентября 2018 | 18:52

а кто такая мать обвиняемой по делу? У неё процессуального статуса нет. Поэтому гнать её надо куда подальше, а дочурку в назидание снова в сизо отправить, чтоб родственники на следствие не давили

Самое обсуждаемое

Новости

Россия предупредила Израиль о возможном ответе на сбитый в небе над Сирией самолет По некоторым данным, одним из шагов может стать отказ Москвы помогать еврейскому государству в ряде вопросов…

5 143 6 11282
Новости

Во Львовской области запретили исполнение песен на русском языке Соответствующий мораторий будет действовать «до момента полного прекращения оккупации территории Украины»...

5 109 6 10165
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 147 6 14567 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 79 6 7895 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 664 6 70311 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 182 6 23519 13.09
Kармия, путин, события
Новости

Во Львовской области ввели запрет на исполнение песен на русском языке Местные депутаты хотят распространить его на территории всей Украины…

5 58 6 7533
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 118 6 16540 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 54 6 7409 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 59 6 8044 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Новости

К концу года Росгвардия получит до 10-ти комплексов «Стена» для защиты от агрессивно настроенной толпы Так сказал представитель концерна «Калашников»...

5 46 6 6259
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 146 6 20301 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Новости

Президент Сирии Башар Асад не позвонил Владимиру Путину после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет Это сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 34 6 5124
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 75 6 11535 13.09
Новости

Причина отмены результатов выборов в Приморье – полная потеря протоколов голосования на 13-ти избирательных участков 24,5 тысячи голосов не были введены в систему ГАС «Выборы»...

5 35 6 5498
Новости

В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала…

5 96 6 54127

Популярное за неделю

Новости

Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…

5 84 6 37070
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 62 6 200768 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 139 6 43955 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 434 6 339603 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

5 863 6 182325 13.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7272904
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3664580

Сегодня в эфире