Следственный комитет России отказался закрывать уголовное дело в отношении фигурантов дела «Нового величия»
Одновременно СК не стал привлекать к уголовной ответственности внедренного сотрудника Руслана Д. Этого требует мать Анны Павликовой, — рассказала Интерфаксу адвокат Ольга Карлова. В связи с этим она планирует до конца недели подать жалобу в прокуратуру на бездействие следствия.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cromwel 19 сентября 2018 | 18:40
А на фигурантов фальсификации выборов в Приморье слабо дело открыть и не закрывать?
piterrr 19 сентября 2018 | 18:42
Вот так гопник подзаборный продолжает воевать с девчонками..И всех-то эта шваль чекистская боится, а холуйское стадо его выродков вот так на провокациях и план выполняют и погоны себе зарабатывают и новые бюджеты осваивают, грябя российских старух и детей!..
trans 19 сентября 2018 | 18:47
Минобразования закупило 6851 билет на шоу Навки (жены Пескова), потратив 12 млн руб., Городской департамент труда и соцзащиты населения приобрел 325 билетов за 419,4 тыс. руб., а Росконцерт, подотчетный Минкультуры, выделил жене Пескова 6 млн 432 тыс. руб. за семь новогодних представлений. Суммарно из денег налогоплательщиков было выделено около 18 млн рублей.
Кроме этого Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится.
Ну и где уголовное дело за коррупцию?!
unprejudiced 19 сентября 2018 | 18:52
а кто такая мать обвиняемой по делу? У неё процессуального статуса нет. Поэтому гнать её надо куда подальше, а дочурку в назидание снова в сизо отправить, чтоб родственники на следствие не давили