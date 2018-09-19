Бывший заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова назначена вице-мэром по вопросам социальной политики
Это сообщил Сергей Собянин. В прежнем московском правительстве эту должность занимал Леонид Печатников, — напоминает Интерфакс.
Свои посты заместителей мэра сохранили Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Петр Бирюков и Максим Ликсутов.
Комментарии3
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mag_1 19 сентября 2018 | 18:28
а что моральные принципы в назначении на должность уже не принимаются ? семейственность поощряется?
alena01 19 сентября 2018 | 18:44
С какой же неистовой силою кукует эта ночная кукушка...
timbuktu 19 сентября 2018 | 19:02
мадам готовится занять кабинет своего непосредственного начальника?