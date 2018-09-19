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18:21, 19 сентября 2018

В Пермском крае решили поручить учителям проверять холодильники своих подопечных и писать на них доносы

Количество официально признанных неблагополучных семей в Пермском крае может резко вырасти, а все по тому, что местная комиссия по делам несовершеннолетних решила приходить в дома школьников и выставлять баллы за их уровень жизни. Оценивать семью и условия проживания будут с помощью анкет по нескольким критериям в балльной системе. Дошел до порога в 30 баллов и тебя уже ставят на учет как находящегося в группе риска. К слову, в нее может попасть любая семья, вне зависимости от статуса. 76 баллов и считается, что ситуация критична. Так, 10 баллов получит семья, если ребенок не посещает кружки и не участвует во внеклассной деятельности. 15, если ребенок приемный. Сразу 51 балл можно получить за отсутствие собственного жилья или за проживание в ветхом или аварийном жилье. Столько же семья получает за болезнь и смерть родственника. Частота визитов, согласно документу, зависит от возраста ребенка: к детям до 10 лет кураторы будут приходить раз в две недели, к ученикам среднего и старшего звена – раз в месяц. Как рассказала «Эху Перми» руководител общественной организации Территория семьи Анны Зуевой, постановление комиссии нарушает конституционные права семьи.

«К сожалению документ достаточно сырой с точки зрения юридической и в документе достаточно размыты критерии как раз того самого семейного неблагополучия и неверно трактована его редакция в том, что начали как раз массовые проверки в школах, детских садах обычных родителей. То есть сам документ на самом деле не предусматривает массовые проверки как это трактовалось системой образования. И почему так произошло я пока причину не выяснила. Но тем не менее то что происходит это нарушает конституционные права семьи, а именно статью 23 и 25 о неприкосновенности жилища и о невмешательстве в семейную жизнь.»

Сам Максим Решетников во вторник решил вмешаться в ситуацию и заявил, что ходить проверять холодильник в домах школьников это перегиб. Остальную часть документа и систему баллов губернатор пока не комментировал.

Согласно законодательству, родитель имеет право не впускать к себе в дом ни органы опеки, ни классного руководителя для составления какого-либо акта, ни даже правоохранительные органы без ордера со стороны суда.

Комментарии

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danko1 19 сентября 2018 | 18:24

Мало того, что учителей превратили в воров, крадущих голоса, так еще из них доносчиков и стукачей делают.

permsky_valenok 19 сентября 2018 | 18:32

danko1: Да ладно, у нас покамест не слыхать, чтобы несчастные педагоги вломились к родителям в квартиру. Идея, кстати, не совсем уж лишена рационального зерна, просто, как это часто случается, реализована через афедрон.

tvitov66 19 сентября 2018 | 19:17

Сперва надобно определить критерии по отбору и оценки самих учителей + создать комиссии и выделить бюджетные средства

kottigr1 19 сентября 2018 | 18:25

Стране нужны новые будущие Бошаровы и Петровы, молодые, глупые, без родственников и биографии.. Прекрасный способ у государства их получить..

neon001 19 сентября 2018 | 18:54

kottigr1: таких уже , видимо, набрали в середине 2000-х...
результат такой, какой есть: чампан, петров, боширов.
внутри страны можно легко быть блатным паразитом под крышей фсб гру итд.
делать, что угодно.квалификация не важна.
а вот когда в реальных условиях, то всё. проверка не пройдена.

post_v 19 сентября 2018 | 18:25

а если в доме зомбоящик отсутствует, то сразу отбирать детей у родителей?

archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 19:04

post_v: " если в доме зомбоящик отсутствует, то сразу отбирать детей у родителей? "

тогда будут проверять работает ли круглосуточно радиоточка, настроенная на 3 канала ТВ - 1-й, Российское ТВ и НТВ
проверять будут неожиданно - могут зайти в 3.00 или в 4.00 - если не работает - детей в интернат для услаждения "незнакомых" мужчин заезжающих в черных бронированных автомОбилях

nns33 19 сентября 2018 | 18:29

Очередное безрассудство! Кто только такое придумывает? Люди просто не пустят на порог этих проверяльщиков и будут правы.О семье всегда судили по тому,как учится ребёнок,как одет (по сезону),опрятен-ли,посещают -ли родители собрания,как откликаются на просьбу кл. руководителя.

juche 19 сентября 2018 | 18:39

nns33: Не пустил на порог -100 очков, детей в дедом.

nina51 19 сентября 2018 | 18:30

Дааа........

ss2020 19 сентября 2018 | 18:51

ДОНОСЫ.... для любого лилипута это лучше оргазма!)))

equus 19 сентября 2018 | 18:55

А кто будет проверять холодильники учителей..?

shtirlitz77 19 сентября 2018 | 19:08

"...Сразу 51 балл можно получить за отсутствие собственного жилья или за проживание в ветхом или аварийном жилье..."

Ну не людоеды ли.
Сначала довели до обнищания половину населения страны.
А теперь его делают еще и виновным в этом.

nns33 19 сентября 2018 | 19:13

shtirlitz77: Изголяются над людьми.

demosua 19 сентября 2018 | 19:08

этот уровень вмешательства в личную жизнь соответствует т.н. первобытнообщинному строю... Там тоже , кстати, хотя и интуитивно, руководствовались благими намерениями...

xuato 19 сентября 2018 | 19:12

Учитель пишущий доносы это не интеллигент, это уже скорее ремесленник, как брадобрей кардинала, или бармен из кабака Мюллера - Мехико, с категории сексотов, а не педагогов.

koltak76_ 19 сентября 2018 | 19:14

Доносы пишут стукачи, по политическим "преступлениям" на оппозицию и тех, кто не любит вошдя своего.
С одной стороны, за неблагополучными семьями контроль нужен..
Но только так, чтобы не стало, как в тюрьме.

natazem 19 сентября 2018 | 19:19

koltak76_: С одной стороны, за неблагополучными семьями контроль нужен..
____________________
Интересно, за смерть родственника начисляют баллы. Что, хотят, чтобы бабушки-дедушки жили вечно? Как известно, у нас только дедушка Ленин был вечно живой. ))) А болезни вообще не спрашивают, у кого какой возраст.

curious69_ 19 сентября 2018 | 19:27

ПРАВИЛЬНО. Начать массовое строительство детских домов , где воспитывать верных ПУТИНЦЕВ. По примеру янычар в средневековой Турции. А родителей которые не зарабатывают хотя бы 38 тысяч руб в месяц ( ОФИЦИАЛЬНАЯ средняя по России) В концлагеря ,где их научат работать . В первый же месяц такой практики контингент концлагерей достигнет не менее 30% от численности. 52 миллиона голов. а остальных в охрану. То там то тут в России во властях всех уровней просыпаются латентные ПСИХБОЛЬНЫЕ с инициативой

vladimir1967 19 сентября 2018 | 19:32

Дебилы мля

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