В Пермском крае решили поручить учителям проверять холодильники своих подопечных и писать на них доносы

Количество официально признанных неблагополучных семей в Пермском крае может резко вырасти, а все по тому, что местная комиссия по делам несовершеннолетних решила приходить в дома школьников и выставлять баллы за их уровень жизни. Оценивать семью и условия проживания будут с помощью анкет по нескольким критериям в балльной системе. Дошел до порога в 30 баллов и тебя уже ставят на учет как находящегося в группе риска. К слову, в нее может попасть любая семья, вне зависимости от статуса. 76 баллов и считается, что ситуация критична. Так, 10 баллов получит семья, если ребенок не посещает кружки и не участвует во внеклассной деятельности. 15, если ребенок приемный. Сразу 51 балл можно получить за отсутствие собственного жилья или за проживание в ветхом или аварийном жилье. Столько же семья получает за болезнь и смерть родственника. Частота визитов, согласно документу, зависит от возраста ребенка: к детям до 10 лет кураторы будут приходить раз в две недели, к ученикам среднего и старшего звена – раз в месяц. Как рассказала «Эху Перми» руководител общественной организации Территория семьи Анны Зуевой, постановление комиссии нарушает конституционные права семьи.

«К сожалению документ достаточно сырой с точки зрения юридической и в документе достаточно размыты критерии как раз того самого семейного неблагополучия и неверно трактована его редакция в том, что начали как раз массовые проверки в школах, детских садах обычных родителей. То есть сам документ на самом деле не предусматривает массовые проверки как это трактовалось системой образования. И почему так произошло я пока причину не выяснила. Но тем не менее то что происходит это нарушает конституционные права семьи, а именно статью 23 и 25 о неприкосновенности жилища и о невмешательстве в семейную жизнь.»

Сам Максим Решетников во вторник решил вмешаться в ситуацию и заявил, что ходить проверять холодильник в домах школьников это перегиб. Остальную часть документа и систему баллов губернатор пока не комментировал.

Согласно законодательству, родитель имеет право не впускать к себе в дом ни органы опеки, ни классного руководителя для составления какого-либо акта, ни даже правоохранительные органы без ордера со стороны суда.