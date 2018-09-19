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18:13, 19 сентября 2018

Львовский областной совет ввел мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта»

Негативное отношение к России на Украине зачастую приобретает нелепые формы, сказал в эфире «Эха Москвы» украинский видеоблогер Анатолий Шарий.

Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на  соответствующей территории моратория на  публичное использование русскоязычного продукта в любых формах «до момента полного прекращения оккупации территории Украины».

Комментарии

31

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traxau_okurka 19 сентября 2018 | 18:15

На своей территории страна может устанавливать какие угодно правила.

kottigr1 19 сентября 2018 | 18:22

traxau_okurka: Если вспомнить что-то из «русскоязычного культурного продукта», то кроме мата ничего не припоминается..
В Львовской области запретили материться ?

minerr 19 сентября 2018 | 18:37

kottigr1: Может ты не в курсе, но твой пост также написан на русском языке. Какое из слов в нем мат?

kottigr1 19 сентября 2018 | 18:46

minerr: «русскоязычный культурный продукт» и русский язык - не тождественные понятия.
Русский язык - это информационное средство коммуникации.
«Русскоязычный культурный продукт» - это механизм выработки и селекции определенных способов поведения, действий, закрепляющий в сознании и
привычках (нравах, обычаях, традициях, ментальностях и т. п.) определенные нормы жизни. Это технология манипулирования людьми.

opiatnovyi63 19 сентября 2018 | 18:38

Негативное отношение к России на Украине зачастую приобретает нелепые формы, сказал в эфире «Эха Москвы» украинский видеоблогер Анатолий Шарий.

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Для Украины Россия агрессор и оккупант, соответственно и отношение украинцев в своём большинстве к России.Никакой нелепицы и предвзятости не было бы , не будь аннексии Крыма и гибридных войн на части территории Украины!

kottigr1 19 сентября 2018 | 19:00

opiatnovyi63: Для Украины Россия агрессор и оккупант
-----------------------------------------------------------------
Не может быть Россия оккупантом для Украины и украинцев, которые сами, как минимум на треть состоят из русских и представляют собой наполовину русскоязычных.
У Украины враг - это режим потомственных властных воров, кровососов, бандитов которых олицетворяет собой режим Путина.
Путин - это Имперская модель плутократии.
Не надо путать страну и тот режим который в данный момент захватил страну. Гитлер - это не вся Германия и далеко не все немцы. Россия - это "плавильный котел" более чем 200-т народов, где сами русские ничего не решают.

ingvar60 19 сентября 2018 | 18:29

traxau_okurka: в общем-то,да!
Но когда одна часть страны за другую определяет, на каком языке говорить, то это уже несколько иная картина.

kryimzdick 19 сентября 2018 | 18:34

ingvar60: кто тебе говорить запрещает? обговорись

vitalijivanovich 19 сентября 2018 | 18:46

ingvar60: А Вы у же китайский выучили?

permsky_valenok 19 сентября 2018 | 18:35

traxau_okurka: Поздравляю. Ваш психоаналитик может быть доволен - на ближайшие лет десять доход ему обеспечен.

(комментарий скрыт)

pravdatut 19 сентября 2018 | 18:21

Что, есть рускоязычный культурный продукт?

minerr 19 сентября 2018 | 18:42

pravdatut: Если говорить о музыке, то подавляющее большинство ваших же украинских исполнителей поют именно на русском.
А вообще вам хорошо, за вас правительство обо всем заботится - что вам читать, что смотреть, что слушать. У вас у самих то мозгов не хватает.

kryimzdick 19 сентября 2018 | 18:21

Портянки, че так слабо?

ura_123 19 сентября 2018 | 18:34

kryimzdick: Ну а чё,Океан Ельзи ведь под запретом уже года три)))

kryimzdick 19 сентября 2018 | 18:46

ura_123: Где? Ихний Вакарчук в президенты собрался, а российскою мовою он кажется и не спивае

(комментарий скрыт)

eduard53 19 сентября 2018 | 18:22

Лиха беда начало. Так ретивые львовские депутаты скоро могут дойти и до подслушивания-цензурирования и частных бесед - вплоть до кухонных и постельных - дабы весь "русский продукт" отсечь ...

pravdatut 19 сентября 2018 | 18:24

СССР все немецкое запретил, как агрессора и мы также должны поступить-запретить все РФ, как агрессора и оккупанта.

kryimzdick 19 сентября 2018 | 18:27

pravdatut: и еще до 80-х годов 20 века песни и речь на немецком языке воспринимались простыми людьми очень неоднозначно. Поэтому очень любили балет Фридрихсштадт Палас, та текста не было

eduard53 19 сентября 2018 | 18:34

Но ведь СССР в той страшной войне не ограничивался гонениями на германскую культуру (и вообще, сомневаюсь, что таковые были), да и не торговал взахлёб с агрессором ...

ingvar60 19 сентября 2018 | 18:27

Долбо...бы на марше!
Уже не знают что придумать.

Игорь. Киев.

mavviomi 19 сентября 2018 | 18:31

ingvar60: Правильно, гнать кацапов с Украины,

Ваня. Москва.

ura_123 19 сентября 2018 | 18:32

ingvar60: Игорь-киев,ты не в курсе случаем,кто это шарий и почему он спамит из Европы,а не возвращается на родину,строить новую жизнь?

vitalijivanovich 19 сентября 2018 | 18:51

Дак, патриот-интернационалист. Да и, видимо, медицина хорошая. Ему, правда, надо.

chapter_2 19 сентября 2018 | 18:35

Свободолюбивых людей можно понять. «Русскоязычный культурный продукт» под самою завязку так напичкан тоталитарной пропагандой, что свободным людям на Украине стало невозможно его терпеть..

vitalijivanovich 19 сентября 2018 | 18:43

А вот вопрос к специалистам. Характеризируя «украинского блогера» А. Шария, у меня напрашивается только одно определение – «ебанько». Вопрос – это мат?

kryimzdick 19 сентября 2018 | 18:47

Это как ё-мобиль, только е-шарий

bandera 19 сентября 2018 | 18:53

Надо по всей Украине это сделать давно!

pravdatut 19 сентября 2018 | 18:55

Шарий=бузина.

pravdatut 19 сентября 2018 | 18:58

В Пермском крае решили поручить учителям проверять холодильники своих подопечных и писать на них доносы.

eduard53 19 сентября 2018 | 19:13

Гэбучий маразм, однозначно. Но ей-Богу, не стОит на него равняться, кто переплюнет ...

za_stalina 19 сентября 2018 | 19:12

хах местные либералы под этой новостью нос некажут. Пытаются оправдать хунту только Гости из незалежной. Вот так каминг-аут хунты

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