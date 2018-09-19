Львовский областной совет ввел мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта»

Негативное отношение к России на Украине зачастую приобретает нелепые формы, сказал в эфире «Эха Москвы» украинский видеоблогер Анатолий Шарий.

Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах «до момента полного прекращения оккупации территории Украины».