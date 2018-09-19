Львовский областной совет ввел мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта»
Негативное отношение к России на Украине зачастую приобретает нелепые формы, сказал в эфире «Эха Москвы» украинский видеоблогер Анатолий Шарий.
Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах «до момента полного прекращения оккупации территории Украины».
Комментарии31
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traxau_okurka 19 сентября 2018 | 18:15
На своей территории страна может устанавливать какие угодно правила.
kottigr1 19 сентября 2018 | 18:22
traxau_okurka: Если вспомнить что-то из «русскоязычного культурного продукта», то кроме мата ничего не припоминается..
В Львовской области запретили материться ?
minerr 19 сентября 2018 | 18:37
kottigr1: Может ты не в курсе, но твой пост также написан на русском языке. Какое из слов в нем мат?
kottigr1 19 сентября 2018 | 18:46
minerr: «русскоязычный культурный продукт» и русский язык - не тождественные понятия.
Русский язык - это информационное средство коммуникации.
«Русскоязычный культурный продукт» - это механизм выработки и селекции определенных способов поведения, действий, закрепляющий в сознании и
привычках (нравах, обычаях, традициях, ментальностях и т. п.) определенные нормы жизни. Это технология манипулирования людьми.
opiatnovyi63 19 сентября 2018 | 18:38
Негативное отношение к России на Украине зачастую приобретает нелепые формы, сказал в эфире «Эха Москвы» украинский видеоблогер Анатолий Шарий.
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Для Украины Россия агрессор и оккупант, соответственно и отношение украинцев в своём большинстве к России.Никакой нелепицы и предвзятости не было бы , не будь аннексии Крыма и гибридных войн на части территории Украины!
kottigr1 19 сентября 2018 | 19:00
opiatnovyi63: Для Украины Россия агрессор и оккупант
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Не может быть Россия оккупантом для Украины и украинцев, которые сами, как минимум на треть состоят из русских и представляют собой наполовину русскоязычных.
У Украины враг - это режим потомственных властных воров, кровососов, бандитов которых олицетворяет собой режим Путина.
Путин - это Имперская модель плутократии.
Не надо путать страну и тот режим который в данный момент захватил страну. Гитлер - это не вся Германия и далеко не все немцы. Россия - это "плавильный котел" более чем 200-т народов, где сами русские ничего не решают.
ingvar60 19 сентября 2018 | 18:29
traxau_okurka: в общем-то,да!
Но когда одна часть страны за другую определяет, на каком языке говорить, то это уже несколько иная картина.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 18:34
ingvar60: кто тебе говорить запрещает? обговорись
vitalijivanovich 19 сентября 2018 | 18:46
ingvar60: А Вы у же китайский выучили?
permsky_valenok 19 сентября 2018 | 18:35
traxau_okurka: Поздравляю. Ваш психоаналитик может быть доволен - на ближайшие лет десять доход ему обеспечен.
pravdatut 19 сентября 2018 | 18:21
Что, есть рускоязычный культурный продукт?
minerr 19 сентября 2018 | 18:42
pravdatut: Если говорить о музыке, то подавляющее большинство ваших же украинских исполнителей поют именно на русском.
А вообще вам хорошо, за вас правительство обо всем заботится - что вам читать, что смотреть, что слушать. У вас у самих то мозгов не хватает.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 18:21
Портянки, че так слабо?
ura_123 19 сентября 2018 | 18:34
kryimzdick: Ну а чё,Океан Ельзи ведь под запретом уже года три)))
kryimzdick 19 сентября 2018 | 18:46
ura_123: Где? Ихний Вакарчук в президенты собрался, а российскою мовою он кажется и не спивае
eduard53 19 сентября 2018 | 18:22
Лиха беда начало. Так ретивые львовские депутаты скоро могут дойти и до подслушивания-цензурирования и частных бесед - вплоть до кухонных и постельных - дабы весь "русский продукт" отсечь ...
pravdatut 19 сентября 2018 | 18:24
СССР все немецкое запретил, как агрессора и мы также должны поступить-запретить все РФ, как агрессора и оккупанта.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 18:27
pravdatut: и еще до 80-х годов 20 века песни и речь на немецком языке воспринимались простыми людьми очень неоднозначно. Поэтому очень любили балет Фридрихсштадт Палас, та текста не было
eduard53 19 сентября 2018 | 18:34
Но ведь СССР в той страшной войне не ограничивался гонениями на германскую культуру (и вообще, сомневаюсь, что таковые были), да и не торговал взахлёб с агрессором ...
ingvar60 19 сентября 2018 | 18:27
Долбо...бы на марше!
Уже не знают что придумать.
Игорь. Киев.
mavviomi 19 сентября 2018 | 18:31
ingvar60: Правильно, гнать кацапов с Украины,
Ваня. Москва.
ura_123 19 сентября 2018 | 18:32
ingvar60: Игорь-киев,ты не в курсе случаем,кто это шарий и почему он спамит из Европы,а не возвращается на родину,строить новую жизнь?
vitalijivanovich 19 сентября 2018 | 18:51
Дак, патриот-интернационалист. Да и, видимо, медицина хорошая. Ему, правда, надо.
chapter_2 19 сентября 2018 | 18:35
Свободолюбивых людей можно понять. «Русскоязычный культурный продукт» под самою завязку так напичкан тоталитарной пропагандой, что свободным людям на Украине стало невозможно его терпеть..
vitalijivanovich 19 сентября 2018 | 18:43
А вот вопрос к специалистам. Характеризируя «украинского блогера» А. Шария, у меня напрашивается только одно определение – «ебанько». Вопрос – это мат?
kryimzdick 19 сентября 2018 | 18:47
Это как ё-мобиль, только е-шарий
bandera 19 сентября 2018 | 18:53
Надо по всей Украине это сделать давно!
pravdatut 19 сентября 2018 | 18:55
Шарий=бузина.
pravdatut 19 сентября 2018 | 18:58
В Пермском крае решили поручить учителям проверять холодильники своих подопечных и писать на них доносы.
eduard53 19 сентября 2018 | 19:13
Гэбучий маразм, однозначно. Но ей-Богу, не стОит на него равняться, кто переплюнет ...
za_stalina 19 сентября 2018 | 19:12
хах местные либералы под этой новостью нос некажут. Пытаются оправдать хунту только Гости из незалежной. Вот так каминг-аут хунты