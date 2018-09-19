Названы фамилии российских военных, погибших при крушении самолета Ил-20 у берегов Сирии

Ранее Москва обвинила в трагедии Израиль, хотя воздушное судно было сбито сирийскими средствами противоракетной обороны.

Список из 14 погибших при катастрофе Ил-20 опубликовал телеканал РЕН ТВ. Официально эти сведения в Минобороны не комментировали, но родственники и сослуживцы некоторых военнослужащих в соцсетях подтвердили их гибель.

При этом ранее военное ведомство рассказало о гибели 15 человек, не называя имен. Кроме летчиков и штурманов в экипаж входили специалисты радиотехнической разведки.

Позднее в соцсетях появилась информация о последнем офицере, которого не было в списке РЕН ТВ. Пользователь Елена Алешина написала в Фейсбуке, что потеряла в катастрофе своего сына, подполковника Александра Алешина. Женщина назвала случившееся «нелепой случайностью» и рассказала, что у погибшего осталась жена и двое детей.

Самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в понедельник вечером. Россия возложила вину за трагедию на Израиль. По версии Москвы, израильские истребители использовали российский самолет для прикрытия во время нанесения ударов по сирийским объектам в Латакии. В Минобороны пояснили, что Израиль не предупреждал командование российской группы войск о своей операции и опасная ситуация была создана намеренно. Наконец, Россия подчеркнула, что оставляет за собой право на «адекватные ответные действия».

В израильской армии заявили, что их целью не было создание такой ситуации, а в момент инцидента с самолетом истребители уже покинули воздушное пространство Сирии.

Зарубежная печать рассуждает о том, как сбитый над территориальными водами Сирии российский самолет может повлиять на отношения между Россией и Израилем.

До выступления Владимира Путина российское министерство обороны, ряд политиков и чиновников разных уровней успели сделать несколько довольно воинственных заявлений по поводу инцидента с самолетом Ил-20, сбитым сирийскими ПВО, — как считают в министерстве, — из-за изощрённых манёвров израильского пилота F-16, пишет сайт Би-Би-Си. Еще одна претензия была высказана уже к военному руководству Израиля, которое, мол, слишком поздно оповестило об атаке на сирийские объекты со стороны израильских ВВС. Сайт радиостанции отмечает, что оценки инцидента Москвой и Тель-Авивом различаются. По данным Израиля, когда сирийские зенитно-ракетные комплексы начали выпускать ракеты, израильские военные самолеты были уже на своей территории.

Ссылаясь на мнение международных, а также российских экспертов, Би-Би-Си приводит вывод о том, что войны между двумя странами ожидать не приходится: Россия крайне неохотно вступает в открытое противостояние с западными странами — даже после открытых военных инцидентов: можно вспомнить хотя бы историю со сбитым, также в Сирии, российским бомбардировщиком или гибель большого, до сих пор точно не установленного количества российских наёмников в провинции Дейр-эз-Зор в минувшем феврале, пишет портал. – Автор статьи ссылается на мнение израильского военного эксперта, который в разговоре с ним заметил, что на уровне двустороннего военного сотрудничества инцидент, скорее, приведет не к разрыву отношений, а к их корректировке.

Сайт Голоса Америки в целом согласен с подобными выводами, обращая внимание на то, что Израиль обычно не берет на себя ответственность за удары по сирийской территории, однако в этот раз принял решение признать это и ответить российскому министерству обороны на его обвинения детально и по пунктам. Израилю важно сохранить за собой оперативный контакт с российской базой Хмеймим в Сирии, стране, где все стороны преследуют свои цели и признают логику обоюдных действий, оставаясь заинтересованными в том, чтобы друг другу не мешать.

Пресс-служба премьер-министра Нетаньяху после его разговора с Владимиром Путиным, повторила заявление о том, что возлагает вину за сбитый российский самолет на Сирию, добавив, что Израиль готов оказать России всестороннюю помощь в проводимом ею расследовании.