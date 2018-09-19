Названы фамилии российских военных, погибших при крушении самолета Ил-20 у берегов Сирии
Ранее Москва обвинила в трагедии Израиль, хотя воздушное судно было сбито сирийскими средствами противоракетной обороны.
Список из 14 погибших при катастрофе Ил-20 опубликовал телеканал РЕН ТВ. Официально эти сведения в Минобороны не комментировали, но родственники и сослуживцы некоторых военнослужащих в соцсетях подтвердили их гибель.
При этом ранее военное ведомство рассказало о гибели 15 человек, не называя имен. Кроме летчиков и штурманов в экипаж входили специалисты радиотехнической разведки.
Позднее в соцсетях появилась информация о последнем офицере, которого не было в списке РЕН ТВ. Пользователь Елена Алешина написала в Фейсбуке, что потеряла в катастрофе своего сына, подполковника Александра Алешина. Женщина назвала случившееся «нелепой случайностью» и рассказала, что у погибшего осталась жена и двое детей.
Самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в понедельник вечером. Россия возложила вину за трагедию на Израиль. По версии Москвы, израильские истребители использовали российский самолет для прикрытия во время нанесения ударов по сирийским объектам в Латакии. В Минобороны пояснили, что Израиль не предупреждал командование российской группы войск о своей операции и опасная ситуация была создана намеренно. Наконец, Россия подчеркнула, что оставляет за собой право на «адекватные ответные действия».
В израильской армии заявили, что их целью не было создание такой ситуации, а в момент инцидента с самолетом истребители уже покинули воздушное пространство Сирии.
Зарубежная печать рассуждает о том, как сбитый над территориальными водами Сирии российский самолет может повлиять на отношения между Россией и Израилем.
До выступления Владимира Путина российское министерство обороны, ряд политиков и чиновников разных уровней успели сделать несколько довольно воинственных заявлений по поводу инцидента с самолетом Ил-20, сбитым сирийскими ПВО, — как считают в министерстве, — из-за изощрённых манёвров израильского пилота F-16, пишет сайт Би-Би-Си. Еще одна претензия была высказана уже к военному руководству Израиля, которое, мол, слишком поздно оповестило об атаке на сирийские объекты со стороны израильских ВВС. Сайт радиостанции отмечает, что оценки инцидента Москвой и Тель-Авивом различаются. По данным Израиля, когда сирийские зенитно-ракетные комплексы начали выпускать ракеты, израильские военные самолеты были уже на своей территории.
Ссылаясь на мнение международных, а также российских экспертов, Би-Би-Си приводит вывод о том, что войны между двумя странами ожидать не приходится: Россия крайне неохотно вступает в открытое противостояние с западными странами — даже после открытых военных инцидентов: можно вспомнить хотя бы историю со сбитым, также в Сирии, российским бомбардировщиком или гибель большого, до сих пор точно не установленного количества российских наёмников в провинции Дейр-эз-Зор в минувшем феврале, пишет портал. – Автор статьи ссылается на мнение израильского военного эксперта, который в разговоре с ним заметил, что на уровне двустороннего военного сотрудничества инцидент, скорее, приведет не к разрыву отношений, а к их корректировке.
Сайт Голоса Америки в целом согласен с подобными выводами, обращая внимание на то, что Израиль обычно не берет на себя ответственность за удары по сирийской территории, однако в этот раз принял решение признать это и ответить российскому министерству обороны на его обвинения детально и по пунктам. Израилю важно сохранить за собой оперативный контакт с российской базой Хмеймим в Сирии, стране, где все стороны преследуют свои цели и признают логику обоюдных действий, оставаясь заинтересованными в том, чтобы друг другу не мешать.
Пресс-служба премьер-министра Нетаньяху после его разговора с Владимиром Путиным, повторила заявление о том, что возлагает вину за сбитый российский самолет на Сирию, добавив, что Израиль готов оказать России всестороннюю помощь в проводимом ею расследовании.
Комментарии32
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traxau_okurka 19 сентября 2018 | 18:12
Вчера — минус ИЛ-20, сегодня — минус МИГ-31.
Россия методично проводит разоружение! Только с 2010 года это уже 10-й российский МиГ-31 потерянный в авиапроишествиях.
Всё-таки Россия выводит постепенно свои войска из Сирии. Буквально вчера были выведены еще 14 военнослужащих.
Портянки, а в сегодняшнем позоре путинской авиации тоже Израиль виноват? Или Навальный? Или Госдеп? А может пятая колонна?
danko1 19 сентября 2018 | 18:18
traxau_okurka: Асад даже не извинился за сбитый самолет и погибших летчиков.
Может, россияне ракету выпустили?
Но нелепо обвинять Израиль, когда российскими ракетами российский самолет сбит, а Сирия и Россия даже не согласовали между собой наведение цели и нахождение российского самолета.
Уровень командования МО ниже плинтуса не только в фальсификаций для своего оправдания.
kottigr1 19 сентября 2018 | 18:20
danko1: Выясняется, что самолеты ВВС Израиля даже рядом не находились со сбитым российским самолётом..
Путин, ты зачем сбил российский самолет ?
tonight 19 сентября 2018 | 18:33
kottigr1: Вы просто не понимаете. Путин придумал гениальный план утилизации старых самолетов. Продал Асаду старые комплексы и они сбили старый самолет а потом повесить всё на Израиль о как! Двойная выгода и от самолета избавились и очки заработали перед арабами обвинив Израиль.
vikwlad 19 сентября 2018 | 19:49
"когда сирийские зенитно-ракетные комплексы начали выпускать ракеты, израильские военные самолеты были уже на своей территории."
Это что же за ПВО такое с российскими зенитно-ракетными комплексами, которое начинает выпускать ракеты, когда вражеские самолёты отбомбились и улетели на свою территорию?
opiatnovyi63 19 сентября 2018 | 18:49
kottigr1: Мясник Асад сделал своё грязное дело -поссорил Россию с Израилем! Тем не менее, удивляет воровская власть РФ, которая с ходу назвала виновного в гибели российского самолёта! Вообще непонятно, как наш ИЛ 20 оказался в зоне ракетных пусков, если он напичкан как раз средствами разведки! Может быть, его специально напрвили в помощь асадовским подразделения ПВО?
kottigr1 19 сентября 2018 | 18:51
opiatnovyi63: Мне кажется что всё гораздо проще.. Российские военные получили информацию от Израиля об предстоящей атаке. Решили подставить свой самолет, а потом всё свалить на израильтян. Пальнули по своему самолёту... а израильтяне стали атаковать в другом районе и МО РФ село в лужу...
gonduras_on_colima 19 сентября 2018 | 18:23
danko1: // Асад даже не извинился за сбитый самолет и погибших летчиков. //
И правильно сделал - косяк-то был не его.
Такой байды как сирийские ПВО не существует в природе.
Россиянские военные сидят за пультами россиянских же зенитных комплексов.
Разумеется, и обслуживание-ремонт тоже за ними.
Сирийцы могут их разве что охранять, и то не обязательно.
Внимание, вопрос: за что должен извиняться Асад, сирийский диктатор?
ss2020 19 сентября 2018 | 18:25
gonduras_on_colima: за крепкий сон!))) и хороший аппетит!)
chahtarmukola 19 сентября 2018 | 19:06
gonduras_on_colima: opiatnovyi63: АЙ МОЛОДЦА!
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 18:55
danko1: @ Сирия и Россия даже не согласовали между собой наведение цели и нахождение российского самолета. @
то есть, Израиль должен предупреждать РФ о налёте с точностью до минуты, чтобы российские ПВОшники-чмошники, выдающие себя за сирийских, сбивали израильские самолеты, тем самым защищая иранские ракеты, наведенные на Израиль?
абсурд
chahtarmukola 19 сентября 2018 | 19:15
archibald_dandy_esquire: АБСУРД , НО ЭТО ТАК,- ИЗРАИЛЬ ПРЕДУПРЕЖДАЛ , ЧТО БУДЕТ АТАКОВАТЬ ТРИ ЦЕЛИ. ПРИЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЛ НЕ ОДИН РАЗ.ЦЕЛИ УНИЧТОЖЕНЫ. И НЕ ФАКТ, ЧТО ПОГИБЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РФ, КОТОРЫЕ НАХОДИЛИСЬ НА БАЗАХ, И КОТОРЫХ НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ВЫВЕСТИ, ПОПРОСТУ ПРОИГНОРИРОВАВ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ. НЕТАНЬЯХУ: ИЗРАИЛЬ И ДАЛЕЕ БУДЕТ УНИЧТОЖАТЬ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ УГРОЖАЮТ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗРАИЛЯ.
fleyta6 19 сентября 2018 | 19:38
danko1: Вот если бы в Сирии случился пожар в пустыне, вот тут бы МО РФ под руководством Шойгу показали бы класс!
yralez 19 сентября 2018 | 18:18
, Россия подчеркнула, что оставляет за собой право на «адекватные ответные действия».
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Неужто террористов перестаует снабжать оружием ?
ura_123 19 сентября 2018 | 18:27
yralez: Йосю Давидыча перенесут на окраину или вааще в Киев)))
chahtarmukola 19 сентября 2018 | 19:50
ura_123: ДА, ДА,-НА ХРЕН ОН ТУТ НУЖЕН! В ИЗРАИЛЬ! ИЛИ ЛУЧШЕ В ДАУНБАБВЕ-ОН ТАМ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН!
ss2020 19 сентября 2018 | 18:20
как сказал березовский: мой этот подберёзовик вова пукин-застенчивый-моль и окурок - это очень дорогая нелепая случайность!)
ss2020 19 сентября 2018 | 18:23
любая случайность - это закономерность! но лилипуты этого не знают, им вова это не сказал на пресс конференции!)))
ura_123 19 сентября 2018 | 18:25
Виноваты все кроме сирийских военных(?) сбивших российский самолёт российским оружием...
tv_victim 19 сентября 2018 | 18:30
ura_123: Онижедети....
ura_123 19 сентября 2018 | 18:38
tv_victim: Это точно,причём очень-очень недоношенные)))
lager23 19 сентября 2018 | 18:31
Всё больше уверенности , что Ил-20 сбил российский расчёт, иначе бы мы услышали извинения от растерянных сирийцев, а их ужей небыло!
xuato 19 сентября 2018 | 18:33
-Кажись ассадовские казаки борт Израильтян подбили!
- А нефиг там им шпионить,
- Ой, это же русских грохнули. Промашка вышла .
- Молчи дебил..
pravdatut 19 сентября 2018 | 18:35
Москалям пора созвать политбюро и заслушать Вову о войне в Украине и Сириии.
ivar1964 19 сентября 2018 | 18:35
Случайность? Вот как? А мне кажется, что смерть этих людей является закономерностью. Потому что смерть на войне - явление обыкновенное. Дело не в данном конкретном случае, а в явлении, как таковом. Только обвинять надо не Израиль и не Сирию. Кого обвинять? Угадайте! Даю три попытки.
nikolaitschi 19 сентября 2018 | 18:39
Какая же это случайность? Беззащитный тихоход в зоне военных действий был попросту брошен на волю случая. Неужели никто не отвечал за осуществление контроля за зоной полета. При такой организации боевых операций странно, если бы беды не случилось.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 18:44
Просили же не летать в нашем небе (с)
chichanik 19 сентября 2018 | 18:48
Сочувстую родным и близким.
Упокой их души, Господи.
ss2020 19 сентября 2018 | 19:01
chichanik: у лилипутов души уже дано крепко спят и никаким ядрёным пеплом их не разбудишь..а вот тела подзадержались, но всё равно догоняют...!)
chichanik 19 сентября 2018 | 19:06
ss2020: Клоп чрезвычайно вонючее насекомое ...
peresvet73 19 сентября 2018 | 19:04
В РФ же засекречены данные о потерях! Кто ответит за разглашение гостайны?!
velbkeirf1 19 сентября 2018 | 19:19
хотя воздушное судно было сбито сирийскими средствами противоракетной обороны.\\\\\\\\\\\\
В Бабьем яре евреев растреливали украинцы но командовали то гансы