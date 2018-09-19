Центризбирком рекомендовал отменить результаты выборов в Приморье

Ситуация с нарушениями на выборах перечеркнула усердную работу ЦИКа. Это стало ударом под дых, — сказала глава комиссии Элла Памфилова. Она даже расплакалась.

По словам Памфиловой, в Центризбиркоме шокированы нарушениями в Приморье. Потеряны протоколы голосования на 13-ти избирательных участках во Владивостоке, 24,5 тысячи голосов не были введены в систему ГАС «Выборы». Памфилова пообещала принципиально и жестко наказать виновных в фальсификациях.

В свою очередь, зампред ЦИКа Николай Булаев призвал кандидатов в губернаторы Приморья забрать заявления из правоохранительных органов в отношении председателей участковых комиссий. «Нужно искать истинных виновников нарушений», — подчеркнул Булаев.

Булаев также призвал покинуть свои должности тех, по чьему указу действовали члены избирательных комиссий.



Новые выборы губернатора Приморья пройдут в регионе до середины декабря. Они состоятся, даже если краевая избирательная комиссия не последует рекомендации ЦИКа и откажется признать результаты второго тура голосования недействительными.

ЦИК сомневается в дееспособности избирательной комиссии Приморского края, которая допустила такое количество нарушений на выборах. Поэтому если избирком на предстоящем завтра заседании не признает итоги голосования недействительными, это будет вынужден сделать сам ЦИК, заявили в комиссии. Напомню, что второй тур прошел в Приморье 16 сентября. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал вплоть до того, как были посчитаны голоса 98% избирателей, но потом вперед вышел исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко – его кандидатуру перед вторым туром публично поддержал президент. После победы «единоросса» коммунисты заявили о фальсификации выборов. Специальная комиссия проверила жалобы и обнаружила случаи вбросов, подкупа избирателей и принуждения к голосованию. Там также обратили внимание на то, что в конце подсчета голосов в систему ГАС «Выборы» долго не вводили оставшиеся протоколы. Кроме того, комиссия зафиксировала, что на ряде участков 100% голосов получил Тарасенко, еще на нескольких – Ищенко. Поэтому Центризбирком предложить признать итоги выборов недействительными. Коммунист Ищенко выступил против отмены результатов голосования. Он подчеркнул, что победа должна достаться кему:

Андрей Ищенко обещал объявить о том, будет ли он участвовать в новой избирательной кампании после того, как станет известна позиция крайизбиркома. А «единоросс» Тарасенко изначально заявил, что не станет еще раз бороться за пост, однако позже передумал и объявил на митинге во Владивостоке о своем участии, а сойдя со сцены сказал журналистам, что ему все же не стоит идти на третий тур, «чисто по-мужски». Определится он со своим решением после того, как будет известно решение Приморского Избиркома.

Первый тур выборов в Приморье прошел в единый день голосования 9 сентября, но тогда ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. После второго тура в КПРФ потребовали отставки Андрея Тарасенко с поста врио губернатора. В партии также настаивают на расследовании фальсификаций во вором туре.

Отмена результатов губернаторских выборов во всем Приморском крае нецелесообразна. Группа экспертов ЦИКа могла решать вопрос только с теми участками, на которых выявлены нарушения. Такое мнение «Эху» высказал сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Григорий Мельконьянц также отметил важность поиска виновных в фальсификациях.