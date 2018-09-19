Видеозапись пыток Евгения Макарова в ярославской колонии была похищена одним из заключенных
Как передает Интерфакс, об этом сообщил первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый. По его словам, условия хранения видеозаписи были нарушены – к ним имели доступ осужденные. Как известно, эта видеозапись попала в прессу и стала поводом для масштабных проверок и в ярославской колонии №1, и во всей системе ФСИН.
Комментарии12
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gvs 19 сентября 2018 | 17:34
Побольше бы таких шустрых осужденных....
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 17:34
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
unprejudiced 19 сентября 2018 | 17:37
значит видеозапись можно выкидывать из уголовного дела. Она получена незаконным путем (хищение), потому доказательством не может быть. Кстати урку надо бы найти и снова в места не столь отдаленные за кражу отправить.
vmatuhin 19 сентября 2018 | 17:58
unprejudiced: А если он похитил данные, а оригинальный носитель с записью остался на месте?
unprejudiced 19 сентября 2018 | 17:59
vmatuhin: а это значение не имеет. Похищено то видеоизображение. Недопустимое доказательство
vmatuhin 19 сентября 2018 | 18:01
unprejudiced: Оригинал-то остался там, куда его положили ФСИНовцы. А это уже официальное, служебное доказательство.
unprejudiced 19 сентября 2018 | 18:06
vmatuhin: ну попробуйте взять из магазина лицензионный диск с фильмом, сделать с него копии и продать их, оригинал положит на место, а потом на суде по обвинению в пиратстве заявить что оригинальный диск же на месте. Потом расскажете как ваши доводы восприняли.
vmatuhin 19 сентября 2018 | 18:03
unprejudiced: Да и это не единственное доказательство, это - спусковой крючок для начала следствия.
bike_nty 19 сентября 2018 | 17:43
А у них еще и нормативы по условиям хранения видеозаписей есть? Вау!
А в переводе на русский - телефон за денюшку урке подогнали, а он неблагодарный запись слил...
lager23 19 сентября 2018 | 17:44
Хорошо, что об этом скотстве узнала страна, и жаль что в стране столько скотства!
croaker 19 сентября 2018 | 18:02
За одно лишь такое признание этого Рудыя надо не только гнать в три шеи , но и отдать под суд .
asaw 19 сентября 2018 | 18:13
Нужно вообще выдавать каждому заключенному по копии всех его видеозаписей. А этих крыс, которые сокрушаются, что их преступную тайну раскрыли - самих на нары со всеми их начальниками.