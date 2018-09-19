Видеозапись пыток Евгения Макарова в ярославской колонии была похищена одним из заключенных

Как передает Интерфакс, об этом сообщил первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый. По его словам, условия хранения видеозаписи были нарушены – к ним имели доступ осужденные. Как известно, эта видеозапись попала в прессу и стала поводом для масштабных проверок и в ярославской колонии №1, и во всей системе ФСИН.