Тверской суд Москвы оштрафовал участников акции на Красной площади в 50-летнюю годовщину «Демонстрации семерых»

Как сообщает Радио Свобода, Леонид Гозман должен заплатить 20 тысяч рублей. Такой же штраф получил Сергей Шаров-Делоне, Анна Красовицкая оштрафована на 15 тысяч. Участники акции 25 августа вышли на то же место, где 50 лет назад семеро диссидентов протестовали против ввода советских войск в Чехословакию.