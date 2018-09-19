Тверской суд Москвы оштрафовал участников акции на Красной площади в 50-летнюю годовщину «Демонстрации семерых»
Как сообщает Радио Свобода, Леонид Гозман должен заплатить 20 тысяч рублей. Такой же штраф получил Сергей Шаров-Делоне, Анна Красовицкая оштрафована на 15 тысяч. Участники акции 25 августа вышли на то же место, где 50 лет назад семеро диссидентов протестовали против ввода советских войск в Чехословакию.
Комментарии14
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danko1 19 сентября 2018 | 17:34
Этот маразм только показывает какие идиоты во власти и их судах, постоянно себя на посмешище и позор такими абсурдными приговорами выставляют.
Фашизм на марше.
chapter_2 19 сентября 2018 | 18:04
danko1: Это не маразм, а фактическое отношение нынешних властей к тоталитарному коммунистическому прошлому СССР. Во власти не идиоты, а враги свободы и демократии.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 17:35
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
tks 19 сентября 2018 | 17:37
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
alex_melnikov Алексей Мельников 19 сентября 2018 | 17:47
Позор!
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 17:50
alex_melnikov: " Позор! "
а что Вы скажете, когда генерал-жандарм Золотов отдаст приказ стрелять в "толпу", как они стали называть народ РФ?
почему-то не сомневаюсь, что золотовские каратели с удовольствием выполнят этот приказ
alex_melnikov Алексей Мельников 19 сентября 2018 | 18:02
archibald_dandy_esquire:
Я уже давно написал об этом. Посмотрите, пожалуйста:
Гвардия угасающей страны - https://www.yabloko.ru/publikatsii/2016/04/11_0
unprejudiced 19 сентября 2018 | 17:50
Как то мало дали тому кто публично выразил неуважение к суду. Он так и сказал - я суд не уважаю. А это преступление! Надеюсь судья передаст материалы в следственные органы для возбуждения уже уголовного дела по статье 297 УК РФ против клоуна, который утверждал что Алексеева не целовала руку Путину а это была актриса.
alex_melnikov Алексей Мельников 19 сентября 2018 | 18:03
unprejudiced:
Дорогой портян,
если суд не по закону, то любой разумный человек обязан его не уважать. Потому что это не суд, а произвол.
unprejudiced 19 сентября 2018 | 18:09
alex_melnikov: наверное имеет смысл сделать скрин вашего сообщения и отправить его в следственные органы. Всё по той же статье 297 УК РФ.
polsan 19 сентября 2018 | 18:12
unprejudiced: отвратительный тролль типа юрист, побирающийся за 11-80 зачем ты так позоришься за эти гроши иди работай!!
fikus74 19 сентября 2018 | 17:52
вывод - гкчп победило.
general777 19 сентября 2018 | 17:56
"- Грустно, девицы..."
«И люди, стрелявшие в наших отцов, Строят планы на наших детей»
sadda 19 сентября 2018 | 18:02
А что еще можно ожидать от путинского суда. Это коррупционерам за миллионы/миллиарды условно дают, а с народом не цацкаются.