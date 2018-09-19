Повторные выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года
Для президента важнее не поддержанный им кандидат, а легитимность, чистота и прозрачность выборов. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ход губернаторских выборов в Приморье. ЦИК сегодня рекомендовал отменить итоги голосования в этом регионе и провести новые выборы.
Комментарии7
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 17:35
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kindman_a 19 сентября 2018 | 17:38
"...важнее не поддержанный им кандидат, а легитимность, чистота и прозрачность выборов..."
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Это "Comedy Club", "Аншлаг" или шоу "Один-в-один"?
stichirichi 19 сентября 2018 | 17:39
маразм крепчал...
lion64__2 19 сентября 2018 | 17:40
А как по закону ответят фальсификаторы? Имел место силовой и бандитский захват власти. За это виновные должны сесть надолго.
sapiens17 19 сентября 2018 | 17:42
"...Для президента важнее не поддержанный им кандидат, а легитимность, чистота и прозрачность выборов..."
Ну ну . . .
ivanbel 19 сентября 2018 | 17:54
До повторных выборов фальсификаторы должны быть посажены, иначе всё пойдёт по новому кругу.
tks 19 сентября 2018 | 18:00
Политическое рейдерство.
Шаг 1. Сфальсифицировать итоги выборов, если кандидат от оккупантов проигрывает.
Шаг 2. Не объявить победителем потерпевшую строну, а отменить итоги выборов.
Шаг 3. Через три месяца провести все заново.
В итоге такой нехитрой тактической трёходовкой власть остается за оккупантами.