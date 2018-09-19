Повторные выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года

Как напоминает пресс-служба ЦИК, по закону новое голосование должно состояться не позднее, чем через три месяца с момента основных выборах. Ранее ЦИК рекомендовал отменить итоги выборов в Приморье из-за многочисленных нарушений.

Для президента важнее не поддержанный им кандидат, а легитимность, чистота и прозрачность выборов. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ход губернаторских выборов в Приморье. ЦИК сегодня рекомендовал отменить итоги голосования в этом регионе и провести новые выборы.