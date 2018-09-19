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17:30, 19 сентября 2018

Повторные выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года

Как напоминает пресс-служба ЦИК, по закону новое голосование должно состояться не позднее, чем через три месяца с момента основных выборах. Ранее ЦИК рекомендовал отменить итоги выборов в Приморье из-за многочисленных нарушений.

Для президента важнее не поддержанный им кандидат, а  легитимность, чистота и  прозрачность выборов. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ход губернаторских выборов в Приморье. ЦИК сегодня рекомендовал отменить итоги голосования в этом регионе и провести новые выборы.

Комментарии

7

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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 17:35

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

kindman_a 19 сентября 2018 | 17:38

"...важнее не поддержанный им кандидат, а легитимность, чистота и прозрачность выборов..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Это "Comedy Club", "Аншлаг" или шоу "Один-в-один"?

stichirichi 19 сентября 2018 | 17:39

маразм крепчал...

lion64__2 19 сентября 2018 | 17:40

А как по закону ответят фальсификаторы? Имел место силовой и бандитский захват власти. За это виновные должны сесть надолго.

sapiens17 19 сентября 2018 | 17:42

"...Для президента важнее не поддержанный им кандидат, а легитимность, чистота и прозрачность выборов..."

Ну ну . . .

ivanbel 19 сентября 2018 | 17:54

До повторных выборов фальсификаторы должны быть посажены, иначе всё пойдёт по новому кругу.

tks 19 сентября 2018 | 18:00

Политическое рейдерство.
Шаг 1. Сфальсифицировать итоги выборов, если кандидат от оккупантов проигрывает.
Шаг 2. Не объявить победителем потерпевшую строну, а отменить итоги выборов.
Шаг 3. Через три месяца провести все заново.

В итоге такой нехитрой тактической трёходовкой власть остается за оккупантами.

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